Кривбасс - Металлист: где и когда смотреть матч УПЛ

Чисто в теории, у харьковского "Металлиста" остаются минимальные шансы на то, чтобы удержать свое место в УПЛ. Однако для этого должно совпасть многое. Как минимум, коллектив Огненовича должен выиграть три оставшихся матча, с чем, вероятнее всего, возникнет немало проблем. Ибо весной у харьковчан лишь один триумф, и тот против "Львова".

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У "Кривбасса" же задач почти и не осталось. У коллектива Вернидуба почти ноль шансов на пятое место, а потому нынешний сезон они завершат в ранге середняка. В целом, неплохо для дебютанта, учитывая, что летом они серьезно пересобрали команду.

Смотрите матч 28-го тура УПЛ в четверг, 25-го мая. Начало игры в 15:00. Трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports".