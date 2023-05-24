Хозяева без Герреро, гости с Сиканом. Известные составы команд на матч Заря – Шахтер

Луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на очный матч 28 тура УПЛ. Обращает внимание отсутствие у номинальных хозяев поля в заявке панамского форварда Эдуардо Герреро, который в предыдущем поединке получил травму. Вероятно, на острие будут играть Антюх и Русин. У "горняков" наконечником атак будет Даниил Сикан.

"Заря": Сапутин - Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурницын, Шахов, Антюх, Русин.

⬛️⬜️ Наш стартовий склад сьогодні: pic.twitter.com/Vtg71E71ux — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 24, 2023

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

⚒ Склад «Шахтаря» на надважливий матч із «Зорею» ????



✍️ Поділіться прогнозами на гру в коментарях ????#Shakhtar #ЗоряШахтар pic.twitter.com/05tNEiyWjI — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 24, 2023

Отметим, что обе команды сейчас претендуют на чемпионский титул. "Заря" идет третьей и имеет 61 балл. "Шахтер" возглавляет таблицу с 66 очками в активе.