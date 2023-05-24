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Хозяева без Герреро, гости с Сиканом. Известные составы команд на матч Заря – Шахтер

Премьер-лига
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Судьбоносная битва

Хозяева без Герреро, гости с Сиканом. Известные составы команд на матч Заря – Шахтер

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на очный матч 28 тура УПЛ. Обращает внимание отсутствие у номинальных хозяев поля в заявке панамского форварда Эдуардо Герреро, который в предыдущем поединке получил травму. Вероятно, на острие будут играть Антюх и Русин. У "горняков" наконечником атак будет Даниил Сикан.

"Заря": Сапутин - Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурницын, Шахов, Антюх, Русин.

"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.

Отметим, что обе команды сейчас претендуют на чемпионский титул. "Заря" идет третьей и имеет 61 балл. "Шахтер" возглавляет таблицу с 66 очками в активе.

Напомним, что матч "Заря" – "Шахтер" начнется в 17:00. Следите за поединком в текстовой и видео трансляциях на сайте UA-Футбол.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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