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Хозяева без Герреро, гости с Сиканом. Известные составы команд на матч Заря – Шахтер
Судьбоносная битва
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Луганская "Заря" и донецкий "Шахтер" объявили стартовые составы на очный матч 28 тура УПЛ. Обращает внимание отсутствие у номинальных хозяев поля в заявке панамского форварда Эдуардо Герреро, который в предыдущем поединке получил травму. Вероятно, на острие будут играть Антюх и Русин. У "горняков" наконечником атак будет Даниил Сикан.
"Заря": Сапутин - Батагов, Имереков, Бутко, Бражко, Булеца, Вантух, Снурницын, Шахов, Антюх, Русин.
⬛️⬜️ Наш стартовий склад сьогодні: pic.twitter.com/Vtg71E71ux— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) May 24, 2023
"Шахтер": Трубин, Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Крыськив, Сикан.
⚒ Склад «Шахтаря» на надважливий матч із «Зорею» ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) May 24, 2023
✍️ Поділіться прогнозами на гру в коментарях ????#Shakhtar #ЗоряШахтар pic.twitter.com/05tNEiyWjI
Отметим, что обе команды сейчас претендуют на чемпионский титул. "Заря" идет третьей и имеет 61 балл. "Шахтер" возглавляет таблицу с 66 очками в активе.
Напомним, что матч "Заря" – "Шахтер" начнется в 17:00. Следите за поединком в
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