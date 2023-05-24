Верес - Александрия 2:2. Возвращение к старым привычкам

На матч с "Вересом" команда Руслана Ротаня выходила, уже зная результат поединка "Ворсклы" с "Днепром-1". Полтавчане в определенной степени сенсационно победили 2:1 и сократили отставание от "Александрии" до трех очков. Возможно именно этот факт заставил гостей максимально собранно начать поединок. Впрочем, не стоит отрицать тот факт, что в дебюте им откровенно повезло. Если бы не легкий рикошет от защитника, Когут наверняка парировал бы удар Кирилла Ковальца, а так мяч легонько закатился в угол.

Впрочем, уже через семь минут все было выполнено за счет мастерства. Ковалец из центра поля классным пасом в касание отправил в прорыв Михайленко, тот не дал защитнику догнать себя и на входе в штрафную пробил под ближнюю стойку. Когут теоретически мог бы сыграть лучше, но и Николай пробил хорошо. К слову, Михайленко не играл в прошлом туре, когда "Александрия" проиграла "Динамо" 1:5. Кроме него в основу вернулся Мирошниченко, но Денис занял более привычное место в защите, а не в атаке. Логинова в центре обороны заменил Бондаренко, но перед перерывом Валерий уступил место на поле Сергею из-за травмы.

0:2 на 17-й минуте, казалось, "Александрия" без проблем достигнет желаемого. Но ведь "Вересу", как принято говорить в таких случаях, отступать некуда. Если слабый удар Пасича с носка после серии финтов, парированный Шевченко, был лишь пристрелкой, то уже на 26-й "Верес" сократил отставание. Близниченко бросил в штрафную Гайдучика, который прогнозируемо заменил в основе Шестакова, тот поборолся и от лицевой линии покатил назад. Должно быть на Близниченко, но тот поскользнулся и вышло на Клеца, а Дмитрий здорово прошил частокол ног с 16-ти метров. У Шевченко не было шансов среагировать.

Проходит совсем мало времени и Ковалец потерял прекрасную возможность восстановить преимущество "Александрии" в два мяча – Кирилл после скидки партнера пробил из выгодной позиции, но не попал в нижний угол. С этого момента "Верес" больше гостям шансов не давал, давил сам, но Шевченко один дальний удар отразил, а другой от Кучерова был неточен.

Второй тайм начался с активностей "Вереса", что очень быстро дало свои плоды. Сначала Пасич – один из самых активных игроков ровенской команды – промчался по флангу и пробил с острого угла, Шевченко на месте. Но уже в следующей атаке хозяева зарабатывают угловой, после подачи которого Вовченко принимает мяч на линии вратарской, а затем пробивает сходу с полуоборота под дальнюю стойку - 2:2.

Все, полное равенство на табло и психологическое преимущество на стороне "Вереса". Если вы привыкли к мнению, что "Александрия" играет в контроль мяча, то забудьте, во втором тайме именно ровенчане комбинировали и обостряли. Не без того, гости выбегали в контратаки, особенно когда Ковальцу стал помогать перешедший в полузащиту Мирошниченко. Одна из таких завершилась ударом Кирилла из пределов штрафной, но точно в руки Когуту.

"Верес" играл первым номером и мог рассчитывать на гол, когда Шарай бил на технику издалека, но Шевченко вытянулся в струнку и перевел на угловой. После его подачи Вовченко бил головой, но мяч опустился на сетку. Как оказалось, это была та граница, до которой у ровенцев хватило сил. Завершение поединка лучше провела "Александрия", вновь напоминавшая фаворита. Тот же Ковалец обыграл двух защитников и подсек мяч над Когутом, но не хватило сил. А вышедший на замену Шулянский замыкал прострел с фланга и попал в Маткобожика.

К слову, в матче первого круга "Александрия" на своем поле выиграла, забив два мяча в компенсированное арбитром время. Но на этот раз повторить такой же трюк ей не удалось. "Верес" на последние минуты перевел игру на половину поля соперника, что, впрочем, не дало никаких бонусов. После победы и поражения "Александрия" вернулась к привычному делу – ничьих, которых теперь уже 13. Ровенцам остается ждать результатов встреч между прямыми конкурентам.

Vbet лига. 28-й тур

24 мая. 15:00. Ровно. Стадион Авангард.

"Верес" - "Александрия" 2:2

Голы: Клец 26, Вовченко 55 – Ковалец 10, Михайленко 17

"Верес": Когут – Балан, Курко (Маткобожик 84), Вовченко, Гагун – Клец, Кучеров – Близниченко (Дахновский 81), Лебеденко (С.Шарай 46), Пасич (В.Шарай 73) – Гайдучик (Шестаков 73)

Тренер: Юрий Вирт

"Александрия": Шевченко – Мирошниченко (Кобзарь 84), Бабогло, Бондаренко (Логинов 45+1), Копина – Рыбалка (Шулянский 84), Сигеев, Михайленко – Мустафаев (Скоро 57), Ковалец, Кулаков (Кожушко 46)

Тренер: Руслан Ротань

Арбитр: Роман Блавацкий

Предупреждение: Балан 83 – Михайленко 90+2