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Вишняк: Обе команды старались создавать моменты, вот только голы получалось забивать только у Динамо
Наставник Колоса - о поражении Динамо
shakhtar.com
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в
"Считаю, что игра получилась. В плане создания моментов. Обе команды старались атаковать, создавать моменты. Вот только голы получалось забивать только у "Динамо". А у нас не получалось вообще. Отсюда такой результат. Считаю, мы продемонстрировали неплохую игру, создавали моменты, но не реализовали их.
Неприятно дома проигрывать с таким счетом, но пока это всё, на что способны против команд из топ-5. Можем им оказать сопротивление, навязать борьбу, но пока нам не удается добывать очки в таких матчах. Из-за низкой реализации голевых моментов", - сказал Вишняк.
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