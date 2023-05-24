Вишняк: Обе команды старались создавать моменты, вот только голы получалось забивать только у Динамо

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура с "Динамо" (0:3).

"Считаю, что игра получилась. В плане создания моментов. Обе команды старались атаковать, создавать моменты. Вот только голы получалось забивать только у "Динамо". А у нас не получалось вообще. Отсюда такой результат. Считаю, мы продемонстрировали неплохую игру, создавали моменты, но не реализовали их.

Неприятно дома проигрывать с таким счетом, но пока это всё, на что способны против команд из топ-5. Можем им оказать сопротивление, навязать борьбу, но пока нам не удается добывать очки в таких матчах. Из-за низкой реализации голевых моментов", - сказал Вишняк.