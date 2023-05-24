  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вишняк: Обе команды старались создавать моменты, вот только голы получалось забивать только у Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вишняк: Обе команды старались создавать моменты, вот только голы получалось забивать только у Динамо

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Наставник Колоса - о поражении Динамо

Вишняк: Обе команды старались создавать моменты, вот только голы получалось забивать только у Динамо

shakhtar.com

Новина українською

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура с "Динамо" (0:3).

"Считаю, что игра получилась. В плане создания моментов. Обе команды старались атаковать, создавать моменты. Вот только голы получалось забивать только у "Динамо". А у нас не получалось вообще. Отсюда такой результат. Считаю, мы продемонстрировали неплохую игру, создавали моменты, но не реализовали их.

Неприятно дома проигрывать с таким счетом, но пока это всё, на что способны против команд из топ-5. Можем им оказать сопротивление, навязать борьбу, но пока нам не удается добывать очки в таких матчах. Из-за низкой реализации голевых моментов", - сказал Вишняк.

По теме
yellow-arrow
Львов – Черноморец. Анонс и прогноз на матч УПЛ 25.05.2023
yellow-arrow
Ван Леувен: Для тех результатов, которые мы показывали, 3-е место в таблице – это успех для Зари
yellow-arrow
Романо: Брайтон не ведет новых переговоров по Матвиенко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде