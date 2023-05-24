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Шахтер забил Заре уже на 5-й минуте. Отличился Судаков - ВИДЕО
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Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала
Уже на 5-й минуте горняки открыли счет – Зубков сместился с фланга, отдал в центр на Судакова, который метров с 18-ти и пробил, причем пробил очень качественно.
Почему эту попытку не встретили – вопрос к опорникам Зари.
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