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Зоря – Шахтер. 0:3. Чемпионство всё ближе – Видео голов и обзор матча
"Шахтер" приближается к очередному чемпионству
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
"Шахтер" и "Заря" провели между собой центральный матч 28-го тура УПЛ.
VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
"Заря" - "Шахтер" 0:3
Голы: Георгий Судаков 5, Артём Бондаренко 60, Кевин Келси 83
Видеообзор матча
Александр Зубков совершил сольный проход к воротам "Зори" и отдал поперечную передачу на Георгия Судакова, который пробил с пределов штрафной. Мощный удар и вратарь оказался бессилен.
5' Георгий Судаков – 0:1.
Второй гол был забит также быстро, но уже после выхода после перерыва. Дмитрий Крысков отдал красивый пас на ход Артему Бондаренко и полузащитник уверенно реализовал выход 1 в 1.
59' Артем Бондаренко – 0:2.
Добил "Зарю" Кевин Келси, реализовавший один из немногих своих шансов. Этот футболист продолжает демонстрировать высокую эффективность действий.
83' Кевин Келси – 0:3.
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