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Зоря – Шахтер. 0:3. Чемпионство всё ближе – Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

"Шахтер" приближается к очередному чемпионству

Зоря – Шахтер. 0:3. Чемпионство всё ближе – Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" и "Заря" провели между собой центральный матч 28-го тура УПЛ.

VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
"Заря" - "Шахтер" 0:3
Голы: Георгий Судаков 5, Артём Бондаренко 60, Кевин Келси 83

Видеообзор матча

Александр Зубков совершил сольный проход к воротам "Зори" и отдал поперечную передачу на Георгия Судакова, который пробил с пределов штрафной. Мощный удар и вратарь оказался бессилен.

5' Георгий Судаков – 0:1.

Второй гол был забит также быстро, но уже после выхода после перерыва. Дмитрий Крысков отдал красивый пас на ход Артему Бондаренко и полузащитник уверенно реализовал выход 1 в 1.

59' Артем Бондаренко – 0:2.

Добил "Зарю" Кевин Келси, реализовавший один из немногих своих шансов. Этот футболист продолжает демонстрировать высокую эффективность действий.

83' Кевин Келси – 0:3.

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В статье: Заря (Луганск) УПЛ
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
24.05.2023 в 20:00
В кабинетах уже назначили Шахту Чемпиеном..Украины .Зачем ЧУ вообще проводить..только для галочки и дерибана денег. УЕФА
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fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 20:07
удавись с горя и спроси у кучера что произошло с его командой во втором круге
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0
0
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 20:30
баламут, ты ж вроде более-менее адекватные комменты всегда пишешь, а это что - как Заря сегодня на эмоциях психуешь от обиды?
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:18
Дмитро Крисков(с) шошошо????
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