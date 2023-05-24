Зоря – Шахтер. 0:3. Чемпионство всё ближе – Видео голов и обзор матча

"Шахтер" и "Заря" провели между собой центральный матч 28-го тура УПЛ.

VBET-лига. 28-й тур

24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

"Заря" - "Шахтер" 0:3

Голы: Георгий Судаков 5, Артём Бондаренко 60, Кевин Келси 83

Видеообзор матча

Александр Зубков совершил сольный проход к воротам "Зори" и отдал поперечную передачу на Георгия Судакова, который пробил с пределов штрафной. Мощный удар и вратарь оказался бессилен.

5' Георгий Судаков – 0:1.

Второй гол был забит также быстро, но уже после выхода после перерыва. Дмитрий Крысков отдал красивый пас на ход Артему Бондаренко и полузащитник уверенно реализовал выход 1 в 1.

59' Артем Бондаренко – 0:2.

Добил "Зарю" Кевин Келси, реализовавший один из немногих своих шансов. Этот футболист продолжает демонстрировать высокую эффективность действий.

83' Кевин Келси – 0:3.