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Вице-президент Кривбасса: Работа с Setanta была нормальной – но при условии единого телепула

Премьер-лига
(1 голосов)

Артем Гагарин не особо верит в перспективы УПЛ ТВ

Вице-президент Кривбасса: Работа с Setanta была нормальной – но при условии единого телепула

instagram.com/artem_gagarin_

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Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал инициативу клубов по созданию "УПЛ-ТВ".

Читайте такжеSetanta предложила 6 млн долларов за сезон 2023/2024. Клубы хотят свою платформу УПЛ-ТВ

"Если вы спросите меня, выступаю ли я за УПЛ ТВ, то да. Верю ли я УПЛ ТВ? Нет. Что-то подсказывает, что это оптимистичное начало, а потом будет так, как с пулом Setanta.

А работа с Setanta была нормальной – по деньгам, по развитию, по планам. Но все это может быть только при условии единого телепула. Год назад тоже кричали про единый телепул, но не с Setanta", – сказал Гагарин.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) телепул Артем Гагарин
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Источник:
ТаТоТаке

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