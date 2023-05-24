Вице-президент Кривбасса: Работа с Setanta была нормальной – но при условии единого телепула

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал инициативу клубов по созданию "УПЛ-ТВ".

"Если вы спросите меня, выступаю ли я за УПЛ ТВ, то да. Верю ли я УПЛ ТВ? Нет. Что-то подсказывает, что это оптимистичное начало, а потом будет так, как с пулом Setanta.

А работа с Setanta была нормальной – по деньгам, по развитию, по планам. Но все это может быть только при условии единого телепула. Год назад тоже кричали про единый телепул, но не с Setanta", – сказал Гагарин.