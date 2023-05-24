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Вице-президент Кривбасса: Работа с Setanta была нормальной – но при условии единого телепула
Артем Гагарин не особо верит в перспективы УПЛ ТВ
instagram.com/artem_gagarin_
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин прокомментировал инициативу клубов по созданию "УПЛ-ТВ".
"Если вы спросите меня, выступаю ли я за УПЛ ТВ, то да. Верю ли я УПЛ ТВ? Нет. Что-то подсказывает, что это оптимистичное начало, а потом будет так, как с пулом Setanta.
А работа с Setanta была нормальной – по деньгам, по развитию, по планам. Но все это может быть только при условии единого телепула. Год назад тоже кричали про единый телепул, но не с Setanta", – сказал Гагарин.
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