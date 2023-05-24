Пенальти после игры в мяч и роковая желтая для Сватка. О судействе матча Днепр-1 - Ворскла

Матч между "Днепром-1" и "Ворсклой" еще раз подтвердил предположение, что нет системности в украинском арбитраже. Нет жертв и злодеев, а есть просто плохое качество работы "людей в черном". Иногда – манипуляции, не носящие системного характера.

Тренер "Днепра-1" очень возмущался судейством после поединка с "Ворсклой". Говорил о трех эпизодах:

- назначенный пенальти в ворота "Днепра-1" за подкат Адамюка в штрафной площадке;

- не назначенный пенальти за попадание мяча в руку Бацулы в штрафной площадке "Ворсклы";

- желтая карточка Александру Сватку, исключающая возможность его игры против "Шахтера" в следующем туре.

Относительно эпизода с попаданием мяча в руку точного вердикта быть не может – судьи трактуют это на свое усмотрение. Хотя чаще в последнее время такое не ставят, чем ставят. Несмотря на то, что рука была отведена в сторону и увеличивала объем тела, мяч прилетел отскоком от ноги и газона. В таких ситуациях судейские эксперты обычно говорят о "неожиданном мяче".

Желтую карточку Сваток получил за разговоры. Это были именно разговоры, а не апелляции –выплеска эмоций у футболиста "Днепра-1" не было. Очевидно, он воспользовался своим статусом капитана, позволяющим дискутировать, но не спорить с судьей. Дискуссии действительно были без эмоций. Поэтому карточка странная, ведь за такие разговоры можно давать предупреждение всем игрокам на поле.

Единственное, что может оправдать Козика – суть сказанного Сватком. Если капитан "Днепра-1" злословил, то наказание для него заслуженное. Но что именно сказал Сваток – знает только он, судья и те футболисты, которые были рядом.

Эпизод с участием Адамюка и Челядина вызывает два вопроса: было ли попадание мяча в руку защитнику "Днепра-1" и фолил ли Адамюк против соперника своим подкатом? На руке можно вообще не акцентировать, потому что даже если было попадание в нее (повторы не дают четкого ответа), то это именно попадание мяча в руку, а не игра рукой. Тем более Козик не назначил пенальти и на противоположной стороне поля, когда имело место попадание мяча в руку Бацуле. Поэтому остается вариант с фолом Адамюка, однако там четко видно, что защитник сначала блокирует полет мяча после удара Челядина. То есть играет в мяч, а уже потом по инерции врезается в ногу оппонента.

Единственное, чем можно объяснить в этом эпизоде назначения пенальти – это намерение грубой игры со стороны Адамюка. Однако на повторе отчетливо видно, что защитник разворачивался спиной, подгибал ногу в колене и главное – нацеливался на мяч. Так грубость сознательно не проявляют.

Еще один интересный нюанс – это фол, зафиксированный Козиком после игры Адамюка в мяч. В предыдущем туре в матче с участием "Зари" было ровно наоборот: Герреро проткнул снаряд мимо голкипера и после этого вратарь задел ноги нападающего. Закономерный, логичный пенальти, хотя Герреро из того участка поля, куда проткнул мяч, забить не мог. Главное – что вратарь не успел за маневром оппонента. Тут же Адамюк играет в мяч, а потом задевает соперника – и снова фол? Где системность? Как тогда должны играть защитники/вратари, если фолы фиксируют и до, и после игры в мяч? Нелогичное решение Козика.

Фото - UA-Футбол

Это матч, результат которого влияет на распределение сил в борьбе за чемпионство. Жаль, что по итогу этого матча приходится говорить об арбитраже.