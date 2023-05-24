Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Настолько ли грубый фол? Удаление у Зари в начале второго тайма матча с Шахтером
И снова будем говорить о судействе
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер, начался очень быстро –
Счет 0:1 держался весь первый тайм, а в начале второго Заря еще и осталась в меньшинстве – на 49-й минуте судья показал прямую красную Снурницыну который сзади зацепил Зубкова.
Фол там был конечно откровенно, но на столько ли грубый. Адекватность фола и наказания за него оставляем на ваше усмотрение.
Интресно, что через 4 минуты за прыжок сзади в ногу сопрника с риском нанесения травмы Бражко получил только желтую карточку.
Напомним, что игру судит Александр Шандор.
Популярное сейчас
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Очередной Ка-52, стоимостью в $16 млн, стал металлоломом. Генштаб – о потерях россиян за 23 мая
- Александрия – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 27-го тура УПЛ
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Красотка дня. Соблазнительная жена героя Интера Лаутаро Мартинеса. ФОТО