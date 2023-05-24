Настолько ли грубый фол? Удаление у Зари в начале второго тайма матча с Шахтером

Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер, начался очень быстро – уже на 5-й минуте горняки вышли вперед.

Счет 0:1 держался весь первый тайм, а в начале второго Заря еще и осталась в меньшинстве – на 49-й минуте судья показал прямую красную Снурницыну который сзади зацепил Зубкова.

Фол там был конечно откровенно, но на столько ли грубый. Адекватность фола и наказания за него оставляем на ваше усмотрение.

Интресно, что через 4 минуты за прыжок сзади в ногу сопрника с риском нанесения травмы Бражко получил только желтую карточку.

Напомним, что игру судит Александр Шандор.