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Настолько ли грубый фол? Удаление у Зари в начале второго тайма матча с Шахтером

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

И снова будем говорить о судействе

Настолько ли грубый фол? Удаление у Зари в начале второго тайма матча с Шахтером

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер, начался очень быстро – уже на 5-й минуте горняки вышли вперед.

Счет 0:1 держался весь первый тайм, а в начале второго Заря еще и осталась в меньшинстве – на 49-й минуте судья показал прямую красную Снурницыну который сзади зацепил Зубкова.

Фол там был конечно откровенно, но на столько ли грубый. Адекватность фола и наказания за него оставляем на ваше усмотрение.

Интресно, что через 4 минуты за прыжок сзади в ногу сопрника с риском нанесения травмы Бражко получил только желтую карточку.

Напомним, что игру судит Александр Шандор.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчук)
24.05.2023 в 19:41
Фол був навмисний та ще й сзаду по ногах....червона
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:21
Удар по ноге сзади, когда эпизод отыгран - 100%ное основание для КК, хотя в динамике эпизод с фолом на Сикане был куда жестче и грубее, могло и больничкой закончиться. Нахрена так грубить, спрашивается, когда еще весь тайм впереди?
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yuriy762 (Харьков)
24.05.2023 в 18:25
На 49-59 мин. все расставлено по местам: и красную из ничего и гол после руки. Теперь можно идти разогревать себе ужин, а жена может переключать ТВ на сериал
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:33
Слава богу, хоть за твою жену переживать не будем, сериал это святое!
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alex 66 (Кременчук)
24.05.2023 в 19:43
З голом Бондаренко дійсно можно посперечатися на відскоку мя'ч ніби то потрапляє в руку...суд'я не реагує
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