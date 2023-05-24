А скоро матчи сборной. Конопля получил повреждение и был заменен в матче с Зарей

Левый защитник Шахтера Ефим Конопля получил повреждение в матче 28-го тура УПЛ с Зарей.

Ефим вышел в стартовом составе, но на 74-й минуте вынужденно покинул поле.

Вместо него вышел Гочолейшвили.

О степени серьезности и сроках восстановления игрока будет известно позже после медицинских обследований.