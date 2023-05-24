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А скоро матчи сборной. Конопля получил повреждение и был заменен в матче с Зарей
Неприятность для защитника
Фото: ФК Шахтер
Левый защитник Шахтера Ефим Конопля получил повреждение в матче 28-го тура УПЛ с Зарей.
Ефим вышел в стартовом составе, но на 74-й минуте вынужденно покинул поле.
Вместо него вышел Гочолейшвили.
О степени серьезности и сроках восстановления игрока будет известно позже после медицинских обследований.
К этому моменту Шахтер ведет в счете 2:0, а Заря играет в меньшинстве. UA-Футбол
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