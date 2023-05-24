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А скоро матчи сборной. Конопля получил повреждение и был заменен в матче с Зарей

Премьер-лига
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Неприятность для защитника

А скоро матчи сборной. Конопля получил повреждение и был заменен в матче с Зарей

Фото: ФК Шахтер

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Левый защитник Шахтера Ефим Конопля получил повреждение в матче 28-го тура УПЛ с Зарей.

Ефим вышел в стартовом составе, но на 74-й минуте вынужденно покинул поле.

Вместо него вышел Гочолейшвили.

О степени серьезности и сроках восстановления игрока будет известно позже после медицинских обследований.

К этому моменту Шахтер ведет в счете 2:0, а Заря играет в меньшинстве. UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Ефим Конопля
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