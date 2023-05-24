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Заря - Шахтер 0:3. День, когда интрига практически умерла

Премьер-лига
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(1 голосов)

"Горняки" максимально близки к титулу

Заря - Шахтер 0:3. День, когда интрига практически умерла

Фото: Аліна Єрофеєва

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

В мире бокса есть такое понятие, как чемпионские раунды. Это три последние трехминутки боя, когда бойцам нужно собраться и выдать максимум, дабы закрепить/вырвать победу. Нечто подобное ныне происходит и в УПЛ. "Шахтер" и "Днепр-1" ведут отчаянную борьбу за титул, пытается от них не отставать и "Заря", которая слишком хороша весной, однако слишком много потеряла осенью. Сегодняшний матч дончан и луганчан решал многое, особенно учитывая, что несколькими часами ранее свой поединок "Ворскле" неожиданно проиграл "Днепр-1". Победа "Зари" сегодня максимально увеличивала бы интригу в борьбе за золото. Победа "Шахтера" это борьбу практически завершала бы.

Яркий форвард луганчан Герреро, получивший в прошлом туре травму, так и не сумел вернуться в строй, а потому Патрику ван Леувену пришлось идти на хитрость. На позицию форварда был переведен Русин, а на левый фланг атаки - фулбек Вантух. В качестве левого защитника вышел Снурницын. Интересное решение, которое, правда, не сильно себя оправдало, однако об этом позже. Состав "Шахтера" был максимально предсказуем. Траоре все еще травмирован, в то время как все остальные в строю, а потому Йовичевич пустил в бой лучших. Ибо имел возможность.

"Шахтер" здорово начал матч. На стартовых минутах у коллектива Йовичевича получалось почти все, в то время как "Заря" выглядела немного растеряно, а потому вполне справедливо, что именно "горняки" повели в счете. Причем сделали это очень быстро. Зубков сместился на правом крыле, однако вместо удара отдал передачу вдоль штрафной. Там мяч получил Судаков, который мало того, что оказался неприкрытым, так после еще сумел нанести удар без особого сопротивления. А для одного из лидеров "горняков" большего и не надо - мощный выстрел в угол, без шансов для Сапутина.

Ближе к середине тайма "Заре" удалось немного выровнять игру. Либо же "Шахтер" взял паузу, позволив сопернику свободнее владеть мячом на чужой половине. Футболисты ван Леувена заработали и неплохо исполнили несколько стандартов, а также создали момент после явной ошибки Трубина. Русин перехватил мяч после неточной передачи кипера "горняков", однако именно Анатолий исправил свою же ошибку, отбив удар форварда "Зари". Дончане пробудились ближе к концу тайма, сумев создать отличный момент. Конопля прокинул мяч мимо оппонента, влетел в штрафную правым крылом, отпасовал в центр, Судаков не пробил, однако это смог сделать одинокий Крыськив - его выстрел прошел совсем рядом со штангой.

Первые 15 минут второй половины стали решающим. Причем, как нам кажется, не только для сегодняшнего матча, но для и всего чемпионата в целом. Уже на старте второго тайма "Заря" осталась в меньшинстве - Снурницын дал сзади по ногам Зубкову, после чего увидел перед собой красный свет. Вероятно, не все были согласны с данным решением арбитра, однако и действия защитника "Зари" понять сложно. Вскоре хозяева могли остаться вдевятером, но за фол грубый фол Бражко опорник луганчан увидел перед собой только желтую. Вскоре основной хавбек хозяев, проведший далеко не лучший для себя матч, был заменен, вот только было поздно. Ибо "Шахтер" забил второй. Крыськив оказался первым на подборе у чужой штрафной, выкатил под удар Бондаренко, который одним касанием без проблем пробил мимо Сапутина. 2:0 против команды, играющей в десять человек. Нечего и добавить.

Остаток матча был уже особо не нужен. У "Шахтера" не было мотивации особо спешить вперед, однако они все равно забили третий - свеженький Топалов ассистировал свеженькому Келси. 3:0. У "Зари" же не было кем спасти игру. Лидеры провалились в тяжелый момент, в то время как вышедшие освежить игру Хахлев, Мишнев и Дришлюк были не готовы тащить за собой остальных. Вот и получилось, что стороны просто доигрывали матч. Отметим также, что из-за травмы "горняки" во втором тайме потеряли Коноплю, правда это не сильно повлияло на результат. Команда Йовичевича по делу обыграла "Зарю", сумев воспользоваться осечкой "Днепра-1" и укрепить лидерство. За два тура до финиша у них плюс пять очков отрыва и огромные шансы на титул. Что касается луганчан, то они еще могут побороться за топ-2, особенно если на выходных "горняки" смогут одолеть днепрян.

VBET-лига. 28-й тур
24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского
Заря - Шахтер 0:3
Голы: Георгий Судаков 5, Артём Бондаренко 60, Кевин Келси 83
Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко (Кирилл Дришлюк 60), Денис Антюх (Максим Смиян 90), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнёв 67), Евгений Шахов (Алексей Хахлев 67), Назарий Русин (Павел Полегенько 80), Максим Имереков, Арсений Батагов, Роман Вантух, Игорь Снурницын
Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Даниил Сикан (Кевин Келси 80), Дмитрий Крыськив (Дмитрий Топалов 75), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Егор Назарина 75), Ефим Конопля (Гиорги Гочолейшвили 75), Ярослав Ракицкий (Невен Джурасек 84)
Предупреждения: Евгений Шахов 32, Владимир Бражко 53
Удаление: Игорь Снурницын 49

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (55)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2023 в 20:29
Яка інтрига? Кому ви ліпите?
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0
0
Alex-696 (Немирів)
24.05.2023 в 20:25
Вітаю заклятих з чемпіонством.
Ответить
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
24.05.2023 в 20:15
Мужики ... А заклятих з чемпіонством , на фоні інших трохи ліпші.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
24.05.2023 в 19:56
С чемпионство!
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
24.05.2023 в 19:52
Шахтер с победой. Победа важна прежде всего тем, что Шахтер отцепил от борьбы за чемпионство Зарю, да еще на фоне неожиданного пролета Днепра-1. Но не совсем согласен с тем, что интрига в чемпионатк почти умерла. Теоретически, в случае пролета Шахтера в обоих оставшихся матчах, Днепр-1 станет чемпионом. Верю, что этого не произойдет, ведь Шахтеру для чемпонства достаточно сыграть вничью с Днепром-1. Последняя игра с Ворсклой станет формальностью. Только бы не вышли на поле с мыслью о ничьей. Что касается сегодняшней игры, то помня невыразительные виступления Шахтера в прошлых играх, я опасался за ее исход, тем более, что Заря прекрасно играла в воследних турах. Но Шахтер сегодня приятно удивил. Йовичевич очевидно вспомнил старую футбольную истину, что лучшая атака - это нападение, и команда почти всю игру демонстрировала атакующий футбол, почти не было потерь мяча при передачах, возни в центре поля, хорошо действовали в отборе мяча. Только в последние 20 минут резко снизили темп, придерживали мяч, просто играя по счету. Что и понятно. А вот Заря разочаровала. То ли перегорели, то ли что-то еще, но команда выгядела слабо, плохо держала мяч, а потом и вовсе сбилась на грубую гру, за что получил красную Снурницын, и должен был такую же получить и Бражко, будь Шандор принципиальней. Теперь у Зари две последние игры и обе на выезде, так что скорее всего ей светит бронза. Что ж, ждем теперь воскресенья - игру с днепрянами.
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+4
-1
Football2022 (Краматорск)
24.05.2023 в 19:27
Терпеть не могу Шахтер, всю их гнилую структуру во главе с их президентом.Но, объективно сейчас Шахтер сильнее и выиграл чемпионат заслуженно.Всех болельщиков Шахтера с победой!
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+1
-5
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 19:29
какая должна быть структура клуба и кто должен быть президентом???
Ответить
+1
-1
Football2022 (Краматорск)
24.05.2023 в 19:37
Точно не Ахметов - человек, который "убил" процветающий и перспективный регион, превратив его в один из самых бедных.Результат его деятельности - обнищавший народ, отсюда и ждуны и т.д. и т.п.Именно он уничтожил промышленность.Вы были когда-то в Константиновке, Торецке, Попасной?Я имею ввиду до войны, до 2000-х.Именно Ахметов уничтожил конкуренцию, загнул все под себя.И это он частенько пытается проделывать в футболе.Например, сезон 2011-2012.
+1
-2
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 19:49
да я был во многих городах донецкой области ещё до войны.но я помню что представлял из себя шахтёр в конце 80-х/начале 90-х.клуб дышал на ладан,ходил с протянутой рукой.ни на что не претендовал пока его не взял брагин.не мне судить хорошо это или плохо.к томуже я не хочу видеть тренером команды человека типа валерия яремченка(был такой если помнишь).у таких есть свой потолок.выше ....не прыгнешь.для меня главное что в это тяжелейшее для страны время клуб не исчез как многие в Украине
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
24.05.2023 в 20:30
Ну уж точно не гопник-уголовник.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:32
ещё не выиграл
Ответить
0
0
Football2022 (Краматорск)
24.05.2023 в 19:39
Юридически - нет, фактически - да.
0
0
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:40
Спасибо за поздравления. Соглашусь с мыслью, что не всегда клубное руководство соответствует ожиданиям других людей, но как человек некоторое время там проработавший, скажу что на уровне структуры и системности многим у клуба надо поучиться в плане общей организации многих вопросов. Каковы же ваши футбольные предпочтения если не секрет?
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+1
0
tolina-ystas (Краматорск)
24.05.2023 в 19:21
Та игра которую сегодня показала Заря уже была в её истории,когда в самый ответственный момент команда сыпется.
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0
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 19:08
бабло,украденное на роттердамах и прочем,опять віиграло,и пока не поменяется руководство футбола нашей страні,ничего не поменяется
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+1
-11
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:11
Иди от сюда мальчик, не мешай (c)
Ответить
+5
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 19:14
Иди на ветку Днепра, ты там отжигал, сюда чего приперся?
Ответить
+4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:15
ты когда зарегилось, чудо?
Ответить
+4
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
24.05.2023 в 19:23
объясни лопух почему деньги украденные беней не приносят успеха его командам.а украл этот бородатый ....не меньше.почему сгинул настоящий днепр?и его хитрожопый хозяин до сих пор не отдал долги?УАФ возглавляет павелко из днепра.его тоже купили.днепр-1 решил стать чемпионом не напрягаясь -развалили металлист,переманили красникова.увы не помогло.плюс удача отвернулась в решающий момент
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+7
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 19:43
узнаю голос ахметовских рабов,че ,правда заколола ? надеюсь ,вменяемая власть сделает с вашим хозяином,что должна нормальная власть сделать,а ві лижите-только ниже,ваш хозяин не любит ,когда плохо лижут
Ответить
0
-2
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 19:57
слушай бенин раб чем ты лучше?и какая правда кого заколола?сходи к психиатру и полечи свою ....голову.тебе обидно что минус первым выскочкам не придётся стать чемпионами?угомонись,не ной.лучше промолчи.лижи своим "святым" хозяинам молча.
+1
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 20:05
я никому не раб,поэтому могу свободно выражать свое мнение,это у вас принято лизать царю)а в данном случае перекрасившемуся бандиту,сколько бизнесменов донецких под асфальтом лежит от его проделок,так что мимо-по остальному вопросов нет ,по ротердамам,по подкупам ? Все норм ? Вот это я и хочу ,чтобы ушло нафик ,вместе с вашим рыжим из нашего чемпионата,и нашей страны
Ответить
0
0
vpakhomov123 (днепр)
24.05.2023 в 20:06
иди уже отдыхай-использованный кондом ахметки,хватит надрываться)я не собираюсь ничего доказывать-таким бесполезно
Ответить
0
0
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 20:17
не собираешься ничего доказывать неугомонный долб.....б?тогда прикрой хлебало и не воняй здесь убогий.лучше спроси у кучера что случилось с минус первыми во втором круге?как вы сыграли с командами из первой шестёрки-две ничьи с александрией,проигрыши динамо,заре и ворскле??.как он их готовил?на что надеялся?ещё на 8 пенальти для довбика?поганому танцору яйца мешают?а виноваты ахметов,павелко,судьи и т.д.использованный презерватив здесь ты.
0
0
adey (Korosten)
24.05.2023 в 19:07
СЦУКО... яке це ригалово - читати коменти на свинособачій мові...
Ответить
+1
-10
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:09
То не читай, чи ти мазохіст?
Ответить
+7
0
adey (Korosten)
24.05.2023 в 19:10
я ту мову 404 знаю.але якщо раніше не звертав уваги, то зараз блювати хочеться.
+1
-6
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:14
В нас 1/3 країни російськомовна, ще 1/3 суржиком розмовляє, це не одного року справа, так що не нервуй, все буде добре.
+9
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 19:14
Бовдур.
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:15
... .. ...!
Ответить
+1
-1
Justise (Львів)
24.05.2023 в 19:15
І не кажи...Я вже навіть не знаю що має статися щоб люди схаменулися...але коли не хочуть це набагато гірше ніж не можуть..
Ответить
0
-2
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:27
Щоб закінчити цей офтоп, скажу так - неможливо всіх просто взяти і змусити спілкуватися українською, навіть якщо в нас російськомовний неадекватний агресор-сусід. Це набагато глибша проблема ніж вам, шановний, здається.
+3
-1
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 19:51
В ЗСУ воюет масса русскоязычных,ты им тоже своё "фэ" выкатишь?
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+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:59
да это обычный рагуль
+2
0
Number13 (Мариуполь)
24.05.2023 в 19:07
Как отлично все сложилось ещё и в годовщину!Неприятно удивила запредельная грубость подкатов игроков Зори. А Шахтёр на это ответил чисто футбольно раскатал!Пы.Сы. как же на мегого не хватает функции отключить комментатора. Бо слушать эту кринжатину на 2+2 немаэ сечи!
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+2
0
JudgeDredd (Киев)
24.05.2023 в 19:43
Вот как раз на мегого эта функция есть (включить в настройках интершум), а на 2+2 её нет.
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0
0
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 19:05
Шахтер поздравил с днюхой сам себя и всех своих болелльщиков уверенной победой. От Зари ожидал большего, в 1-м тайме ШД уверенно переиграл луганчан, быстрый гол многое определил. Во 2-м тайме психи и нервы игроков Зари угробили интригу и Шахтер уверенно довел до победы. Сегодня команда оформила выход в ЛЧ и получила как минимум серебрянные медали, чтоб (надеюсь) в следующей игре передать их днепрянам, а там уже пускай с Зарей сами делят кому они достанутся.
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 19:03
Сегодня замечательный день, 2 важные игры в нашу пользу и смена хорошо пролша))) Шахтеру булки не расслаблять, Днепр порвать!
Ответить
+4
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 19:01
С победой родной клуб! 3-й гол шикарен!!!
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+3
-1
avatar
Mariner888 (Одесса)
24.05.2023 в 19:00
С Заслуженной Победой. Поздравили сами себя. В следующем туре нужно оформлять чемпионство.
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+2
-1
Lion Killer (Львів)
24.05.2023 в 18:59
можливо, це і не договірняк і тому подібне. Але виглядало все з 1ї хвилини так, ніби і командам, і суддям і всім іншим відомо, як гра має закінчитися...
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+2
-3
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 19:03
почалось??зоря просто перегоріла плюс відсутність гереро
Ответить
+3
0
Romerik (YNWA)
24.05.2023 в 19:04
Що тобі там виглядало, госпадіПерший тайм тупо рівна гра з рівними моментами. Після червоної, яка в принципі по ділу (хоча можна і посперечатись) зоря і посипалась. Плюс нема гереро. Але заангажовані, які шукають скрізь зраду, завжди знайдуть причину))
Ответить
+3
-1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
24.05.2023 в 19:17
Красная по делу-удар сзади игрока, не владеющего мячом.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:04
заре при её победе сегодня можно было претендовать минимум на второе место
Ответить
+2
0
Lion Killer (Львів)
24.05.2023 в 19:08
так то ж моя думка. Може, ви бачили гру по іншому. Я сьогодні на полі не бачив Зорі, якій потрібна була б перемога в цьому матчі і 2е місце. З тих чи інших (може, й суб'єктивних) причин.
Ответить
+2
0
adey (Korosten)
24.05.2023 в 19:16
я про то ж саме хотів сказати. Зоря тупо просрала. її мотиви мене не цікавлять.
0
0
avatar
alex 66 (Кременчук)
24.05.2023 в 19:32
Так дійсно сьогодні на полі не було Зорі, бо була ЗАРЯ (емблему на майках клуб не змінив до сих пір.)
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 19:36
я уже про эти о/а несколько лет говорю, а только в этом году они удосужились откорректировать, поэтому часто называл их просто ЗРЯ
0
0
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 18:58
Всех болел Шахты с победой!!! Очень важная победа!
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 18:57
как игра была, а то не смотрел?
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
24.05.2023 в 18:59
Хорошая) Победа по делу
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+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
24.05.2023 в 18:57
с победой и днём рождения!
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+6
0
fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 18:54
всех кто болеет за шахтёр с победой.остался один шаг
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+7
0
FCSD N1 (New Shahta)
24.05.2023 в 18:58
Да, надеюсь в следующей игре!
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+6
0

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