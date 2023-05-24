Заря - Шахтер 0:3. День, когда интрига практически умерла

В мире бокса есть такое понятие, как чемпионские раунды. Это три последние трехминутки боя, когда бойцам нужно собраться и выдать максимум, дабы закрепить/вырвать победу. Нечто подобное ныне происходит и в УПЛ. "Шахтер" и "Днепр-1" ведут отчаянную борьбу за титул, пытается от них не отставать и "Заря", которая слишком хороша весной, однако слишком много потеряла осенью. Сегодняшний матч дончан и луганчан решал многое, особенно учитывая, что несколькими часами ранее свой поединок "Ворскле" неожиданно проиграл "Днепр-1". Победа "Зари" сегодня максимально увеличивала бы интригу в борьбе за золото. Победа "Шахтера" это борьбу практически завершала бы.

Яркий форвард луганчан Герреро, получивший в прошлом туре травму, так и не сумел вернуться в строй, а потому Патрику ван Леувену пришлось идти на хитрость. На позицию форварда был переведен Русин, а на левый фланг атаки - фулбек Вантух. В качестве левого защитника вышел Снурницын. Интересное решение, которое, правда, не сильно себя оправдало, однако об этом позже. Состав "Шахтера" был максимально предсказуем. Траоре все еще травмирован, в то время как все остальные в строю, а потому Йовичевич пустил в бой лучших. Ибо имел возможность.

"Шахтер" здорово начал матч. На стартовых минутах у коллектива Йовичевича получалось почти все, в то время как "Заря" выглядела немного растеряно, а потому вполне справедливо, что именно "горняки" повели в счете. Причем сделали это очень быстро. Зубков сместился на правом крыле, однако вместо удара отдал передачу вдоль штрафной. Там мяч получил Судаков, который мало того, что оказался неприкрытым, так после еще сумел нанести удар без особого сопротивления. А для одного из лидеров "горняков" большего и не надо - мощный выстрел в угол, без шансов для Сапутина.

Ближе к середине тайма "Заре" удалось немного выровнять игру. Либо же "Шахтер" взял паузу, позволив сопернику свободнее владеть мячом на чужой половине. Футболисты ван Леувена заработали и неплохо исполнили несколько стандартов, а также создали момент после явной ошибки Трубина. Русин перехватил мяч после неточной передачи кипера "горняков", однако именно Анатолий исправил свою же ошибку, отбив удар форварда "Зари". Дончане пробудились ближе к концу тайма, сумев создать отличный момент. Конопля прокинул мяч мимо оппонента, влетел в штрафную правым крылом, отпасовал в центр, Судаков не пробил, однако это смог сделать одинокий Крыськив - его выстрел прошел совсем рядом со штангой.

Первые 15 минут второй половины стали решающим. Причем, как нам кажется, не только для сегодняшнего матча, но для и всего чемпионата в целом. Уже на старте второго тайма "Заря" осталась в меньшинстве - Снурницын дал сзади по ногам Зубкову, после чего увидел перед собой красный свет. Вероятно, не все были согласны с данным решением арбитра, однако и действия защитника "Зари" понять сложно. Вскоре хозяева могли остаться вдевятером, но за фол грубый фол Бражко опорник луганчан увидел перед собой только желтую. Вскоре основной хавбек хозяев, проведший далеко не лучший для себя матч, был заменен, вот только было поздно. Ибо "Шахтер" забил второй. Крыськив оказался первым на подборе у чужой штрафной, выкатил под удар Бондаренко, который одним касанием без проблем пробил мимо Сапутина. 2:0 против команды, играющей в десять человек. Нечего и добавить.

Остаток матча был уже особо не нужен. У "Шахтера" не было мотивации особо спешить вперед, однако они все равно забили третий - свеженький Топалов ассистировал свеженькому Келси. 3:0. У "Зари" же не было кем спасти игру. Лидеры провалились в тяжелый момент, в то время как вышедшие освежить игру Хахлев, Мишнев и Дришлюк были не готовы тащить за собой остальных. Вот и получилось, что стороны просто доигрывали матч. Отметим также, что из-за травмы "горняки" во втором тайме потеряли Коноплю, правда это не сильно повлияло на результат. Команда Йовичевича по делу обыграла "Зарю", сумев воспользоваться осечкой "Днепра-1" и укрепить лидерство. За два тура до финиша у них плюс пять очков отрыва и огромные шансы на титул. Что касается луганчан, то они еще могут побороться за топ-2, особенно если на выходных "горняки" смогут одолеть днепрян.

VBET-лига. 28-й тур

24 мая, Киев, стадион "Динамо" им. В.Лобановского

Заря - Шахтер 0:3

Голы: Георгий Судаков 5, Артём Бондаренко 60, Кевин Келси 83

Заря: Александр Сапутин, Богдан Бутко, Владимир Бражко (Кирилл Дришлюк 60), Денис Антюх (Максим Смиян 90), Сергей Булеца (Дмитрий Мишнёв 67), Евгений Шахов (Алексей Хахлев 67), Назарий Русин (Павел Полегенько 80), Максим Имереков, Арсений Батагов, Роман Вантух, Игорь Снурницын

Шахтер: Анатолий Трубин, Валерий Бондарь, Тарас Степаненко, Александр Зубков, Даниил Сикан (Кевин Келси 80), Дмитрий Крыськив (Дмитрий Топалов 75), Артём Бондаренко, Николай Матвиенко, Георгий Судаков (Егор Назарина 75), Ефим Конопля (Гиорги Гочолейшвили 75), Ярослав Ракицкий (Невен Джурасек 84)

Предупреждения: Евгений Шахов 32, Владимир Бражко 53

Удаление: Игорь Снурницын 49