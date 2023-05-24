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Суперсаб. Горняк Келси забивает 3-й гол Заре. ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Вколотил гвоздь в крышку

Суперсаб. Горняк Келси забивает 3-й гол Заре. ВИДЕО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер, начался очень быстро – уже на 5-й минуте горняки вышли вперед.

В начале второго тайма Заря осталась в меньшинстве. А на 59-й минуте Бондаренко после мягкого заброса Сикана забил второй.

Ну и в концовке гвоздь вколотил Келси, который вышел на замену – рывок Топалова в зону на разрезающий пас, передача на дальнюю, и счет становится 3:0 в пользу горняков на 83-й минуте.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
24.05.2023 в 19:39
У Келсі гарна гольова чуйка, але воротар суперника міг доставати на перехопленні м'яч. Сапутін чомусь не робить або не хоче робити крок вперед і тому гол. 0-3.
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