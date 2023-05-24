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Суперсаб. Горняк Келси забивает 3-й гол Заре. ВИДЕО
Вколотил гвоздь в крышку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала
В начале второго тайма Заря осталась в меньшинстве. А на 59-й минуте Бондаренко после мягкого заброса Сикана забил второй.
Ну и в концовке гвоздь вколотил Келси, который вышел на замену – рывок Топалова в зону на разрезающий пас, передача на дальнюю, и счет становится 3:0 в пользу горняков на 83-й минуте.
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Комментарии (1)
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alex 66 (Кременчук)
24.05.2023 в 19:39
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