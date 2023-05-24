Суперсаб. Горняк Келси забивает 3-й гол Заре. ВИДЕО

Центральный матч 28-го тура, в котором Заря принимала Шахтер , начался очень быстро – уже на 5-й минуте горняки вышли вперед.

В начале второго тайма Заря осталась в меньшинстве. А на 59-й минуте Бондаренко после мягкого заброса Сикана забил второй.

Ну и в концовке гвоздь вколотил Келси, который вышел на замену – рывок Топалова в зону на разрезающий пас, передача на дальнюю, и счет становится 3:0 в пользу горняков на 83-й минуте.