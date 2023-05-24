Ротань: Как мы играли сегодня - и я в качестве ветерана тоже мог бы выйти. И сыграл бы не хуже

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал действия своей команды в поединке 28-го тура УПЛ с "Вересом" (2:2).

Напомним, что подопечные Ротаня упустили победу, ведя в счете 2:0.

"Первые двадцать минут игра была в наших руках. Играли так, как договаривались. Затем – это чистый провал. Я об этом уже сказал футболистам. Они должны иметь уважение к тренерскому штабу, к клубу и выкладываться на сто процентов на поле. Так как мы играли сегодня – я в качестве ветерана тоже мог бы выйти. И сыграл бы не хуже.

"Верес "сегодня бился за результат. 0:2 они перевернули на 2:2. Я думаю, главный тренер ровенчан должен сделать их команде комплимент. Они дрались.

А наша игра сегодня – это неуважение к тренерскому штабу. Это отношение игроков к своему делу. Если они не уважают тренеров – должны уважать хотя бы футбол", - сказал Ротань.