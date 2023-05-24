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Шахтеру, чтобы стать чемпионом, нужно не проиграть Днепру-1 в воскресенье

Премьер-лига
(1 голосов)

Заря лишилась даже теоретических шансов на чемпионство

Шахтеру, чтобы стать чемпионом, нужно не проиграть Днепру-1 в воскресенье

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Матчи 28-го тура УПЛ многое прояснили в чемпионской гонке нынешнего сезона.

Днепр-1 неожиданно проиграл Ворскле 1:2, а вот Шахтер разгромил одного из прямых конкурентов – Зарю, со счетом 3:0.

Таким образом, Заря потеряла даже теоретические шансы на чемпионство, а Шахтеру, чтобы взять титул, нужно не проиграть Днепру-1 в следующем туре.

Напомним, что матч Шахтер – Днепр-1 состоится в воскресенье, 28 мая, и начнется в 15:00.

Шахтеру, чтобы стать чемпионом, нужно не проиграть Днепру-1 в воскресенье - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 20:25
упаси бог их играть на ничью.такие желания плохо заканчиваются
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 20:10
Интересно, что перед этим туром еще был математический расклад, когда три команды наверху набрали бы одинаковое кол-во очков, это была бы веселуха)))
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