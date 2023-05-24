Шахтеру, чтобы стать чемпионом, нужно не проиграть Днепру-1 в воскресенье

Матчи 28-го тура УПЛ многое прояснили в чемпионской гонке нынешнего сезона.

Днепр-1 неожиданно проиграл Ворскле 1:2, а вот Шахтер разгромил одного из прямых конкурентов – Зарю , со счетом 3:0.

Таким образом, Заря потеряла даже теоретические шансы на чемпионство, а Шахтеру, чтобы взять титул, нужно не проиграть Днепру-1 в следующем туре.

Напомним, что матч Шахтер – Днепр-1 состоится в воскресенье, 28 мая, и начнется в 15:00.