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Шахтеру, чтобы стать чемпионом, нужно не проиграть Днепру-1 в воскресенье
Заря лишилась даже теоретических шансов на чемпионство
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Матчи 28-го тура УПЛ многое прояснили в чемпионской гонке нынешнего сезона.
Днепр-1 неожиданно проиграл Ворскле 1:2, а вот
Таким образом, Заря потеряла даже теоретические шансы на чемпионство, а Шахтеру, чтобы взять титул, нужно не проиграть Днепру-1 в следующем туре.
Напомним, что матч Шахтер – Днепр-1 состоится в воскресенье, 28 мая, и начнется в 15:00.
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Комментарии (2)
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fanatSD (донецк)
24.05.2023 в 20:25
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scorpius (Ck)
24.05.2023 в 20:10
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