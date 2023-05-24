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Романо: Брайтон не ведет новых переговоров по Матвиенко

Премьер-лига
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(1 голосов)

Инсайдер говорит, что на данном этапе переход не реален

Романо: Брайтон не ведет новых переговоров по Матвиенко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Английский "Брайтон", после того как "Шахтер" отклонил предложение в 16 млн. евро за защитника Николая Матвиенко в январе этого года, больше не делал предложений по игроку. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что трансфер Матвиенко в "Брайтон" на данном этапе не реален.

Сейчас такой переход для команды Роберто Де Дзерби не является чем-то "близким и перспективным".

Напомним, что в текущем сезоне Матвиенко сыграл за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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В статье: Шахтер (Донецк) Брайтон энд Хоув Альбион Николай Матвиенко Фабрицио Романо
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
24.05.2023 в 20:31
Судакова замість Макаллістера хай купують
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