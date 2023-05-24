Романо: Брайтон не ведет новых переговоров по Матвиенко

Английский "Брайтон", после того как " Шахтер " отклонил предложение в 16 млн. евро за защитника Николая Матвиенко в январе этого года, больше не делал предложений по игроку. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отмечает, что трансфер Матвиенко в "Брайтон" на данном этапе не реален.

Сейчас такой переход для команды Роберто Де Дзерби не является чем-то "близким и перспективным".

Напомним, что в текущем сезоне Матвиенко сыграл за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.