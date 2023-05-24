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Романо: Брайтон не ведет новых переговоров по Матвиенко
Инсайдер говорит, что на данном этапе переход не реален
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Английский "Брайтон", после того как "
Источник отмечает, что трансфер Матвиенко в "Брайтон" на данном этапе не реален.
Сейчас такой переход для команды Роберто Де Дзерби не является чем-то "близким и перспективным".
Напомним, что в текущем сезоне Матвиенко сыграл за "горняков" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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