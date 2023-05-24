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Пэррис: Прессинг вратаря соперника? Подобные эпизоды мы отрабатываем на тренировках
Киевляне в 28-м туре разгромили Колос
fcdynamo.com
Полузащитник "Динамо" Кахим Пэррис поделился впечатлениями от
– Вышел хороший матч, несмотря на счет 3:0 в нашу пользу, соперник составил нам достойную конкуренцию – игра не была легкой. Мы хорошо наладили командное взаимодействие, смогли забить несколько мячей и одержать победу. Это то, ради чего мы работаем на тренировках и в каждом матче – чтобы побеждать. Мы проделали хорошую работу.
- Самым важным был первый мяч, когда вы прессинговали вратаря "Колоса"?
- Я должен был так действовать в том моменте – подобные эпизоды мы отрабатываем на тренировках. Благодаря давлению удалось направить мяч в сетку, и это обеспечило нам хорошее начало игры.
- Вскоре хозяева имели несколько случаев, чтобы сравнять счет, трудно ли вам было защищаться?
– У них, действительно, была возможность забить, но они не воспользовались ею. К счастью, наш вратарь сделал несколько очень хороших сэйвов. Благо, удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и довести поединок до победы.
– В последних поединках вы начали выходить на поле со стартовых минут и играть полные матчи, насколько это важно для вас?
- Конечно, это очень важно, как, наверное, и для каждого футболиста. Надеюсь, мне удастся продолжать в том же духе и дальше.
- Какие цели ставите перед собой в оставшихся двух матчах чемпионата?
- Просто выходить на поле и биться в этих матчах, соревноваться за победу, отдавать все силы, чтобы добиться максимального результата.
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