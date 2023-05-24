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Пэррис: Прессинг вратаря соперника? Подобные эпизоды мы отрабатываем на тренировках

Премьер-лига
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Киевляне в 28-м туре разгромили Колос

Пэррис: Прессинг вратаря соперника? Подобные эпизоды мы отрабатываем на тренировках

fcdynamo.com

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Кахим Пэррис поделился впечатлениями от матча 28-го тура против "Колоса" (3:0).

– Вышел хороший матч, несмотря на счет 3:0 в нашу пользу, соперник составил нам достойную конкуренцию – игра не была легкой. Мы хорошо наладили командное взаимодействие, смогли забить несколько мячей и одержать победу. Это то, ради чего мы работаем на тренировках и в каждом матче – чтобы побеждать. Мы проделали хорошую работу.

- Самым важным был первый мяч, когда вы прессинговали вратаря "Колоса"?

- Я должен был так действовать в том моменте – подобные эпизоды мы отрабатываем на тренировках. Благодаря давлению удалось направить мяч в сетку, и это обеспечило нам хорошее начало игры.

- Вскоре хозяева имели несколько случаев, чтобы сравнять счет, трудно ли вам было защищаться?

– У них, действительно, была возможность забить, но они не воспользовались ею. К счастью, наш вратарь сделал несколько очень хороших сэйвов. Благо, удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности и довести поединок до победы.

– В последних поединках вы начали выходить на поле со стартовых минут и играть полные матчи, насколько это важно для вас?

- Конечно, это очень важно, как, наверное, и для каждого футболиста. Надеюсь, мне удастся продолжать в том же духе и дальше.

- Какие цели ставите перед собой в оставшихся двух матчах чемпионата?

- Просто выходить на поле и биться в этих матчах, соревноваться за победу, отдавать все силы, чтобы добиться максимального результата.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Кахим Паррис
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Источник:
ФК Динамо

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