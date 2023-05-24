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Вирт: Мы полностью превосходили пятую команду чемпионата

Премьер-лига
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Верес спас ничью в матче с Александрией

Вирт: Мы полностью превосходили пятую команду чемпионата

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итог матча 28-го тура УПЛ с "Александрией" (2:2).

"Конечно, после двух пропущенных голов на старте – настроение было не из лучших. Хотя мы хорошо начали игру, хорошо работали с мячом. Снова пропустили после рикошета. Снова не хватает удачи. А потом проспали второй гол. Вертикальная передача и удар в ближний угол с тринадцати метров – такое пропускать мы не должны. При всем уважении к сопернику. Снова сами дали фору сопернику. Это уже шестая или седьмая игра, когда уже на старте мы вынуждены отыгрываться.

Но мы работали дальше. Отыграли оставшийся матч на высоком уровне. Загнали соперника на его половину поля, прессинговали, отбирали мяч, многие атаковали. Не хватило снова последней передачи – как в эпизоде с голом Дмитрия Клеца.

Мы играли против пятой команды чемпионата и полностью превосходили ее. Поэтому игра радует. Не радует только результат. Ничья – это неплохо. Но мы можем лучше. Все задатки для этого есть.

На конкурентов мы сейчас не смотрим. Все зависит от нас – выиграем две игры и все будет хорошо. У нас свои задачи, и мы должны их решать. Завершится чемпионат – тогда будем анализировать: где мы и что дальше", - сказал Вирт.

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В статье: Юрий Вирт ФК Александрия Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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