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Ван Леувен: Для тех результатов, которые мы показывали, 3-е место в таблице – это успех для Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Тренер Зари прокомментировал поражение своей команды от Шахтера

Ван Леувен: Для тех результатов, которые мы показывали, 3-е место в таблице – это успех для Зари

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен после поражения от "Шахтера" (0:3) в 28-м туре УПЛ пообщался с журналистами.

- С первых минут у нас не получалась игра, которую запланировали. Впоследствии получили глл. Во втором тайме, когда почти сразу же получили красную карточку, стало сложно. Пытались использовать скорость Русина, к сожалению, не получилось.

Хочу все равно сделать комплимент моей команде, ведь 13 поединков было проведено, из них 11 побед это очень неплохой результат.

По этой игре мы будем делать выводы, но нет времени на грусть, через несколько дней предпоследняя игра.

- Есть ли информация о Герреро, сможет ли он сыграть в следующих матчах?

- Наш медицинский штаб работает и делает все для того, чтобы он как можно быстрее восстановился.

- 3-е место в турнирной таблице – это будет успех для команды?

- Для таких результатов, которые мы показывали, думаю, что да.

– Чего не хватило для победы над "Шахтером"?

- Мы хотели через нашу игру, агрессивный футбол, показать на что способны. Но все это мы не смогли сделать сегодня.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
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Источник:
ФК Зоря

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Комментарии (3)
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mykolazap (Запорожье)
24.05.2023 в 20:48
Подивився 2 тайм і не впізнав Зорю, дуже схоже, що просто здали матч. Пішки ходили, третій гол взагалі смішно, а до цього в інших матчах відривали всім ноги Чомусь гидко.
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0
-2
Mike7 (Рівне)
24.05.2023 в 21:07
Другий тайм грали вдесятьох, тому розігнатися було просто важко...
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+4
0
жека-киев (биг виладж)
24.05.2023 в 21:53
шахта просто сильніша, явно. в цьому році в них не було конкурентів. та і хто б це зробив? динамо пограло перший місяц і посипалось Реальний клас Зорі і Дніпра ми бачили в іграх з Університатею і АЕКом, Може, як дасть Бог і ЗСУ, наступного сезону хтось прибавить і буде цікавіше
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+1
-1

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