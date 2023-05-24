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Ван Леувен: Для тех результатов, которые мы показывали, 3-е место в таблице – это успех для Зари
Тренер Зари прокомментировал поражение своей команды от Шахтера
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Главный тренер "Зари" Патрик ван Леувен после
- С первых минут у нас не получалась игра, которую запланировали. Впоследствии получили глл. Во втором тайме, когда почти сразу же получили красную карточку, стало сложно. Пытались использовать скорость Русина, к сожалению, не получилось.
Хочу все равно сделать комплимент моей команде, ведь 13 поединков было проведено, из них 11 побед это очень неплохой результат.
По этой игре мы будем делать выводы, но нет времени на грусть, через несколько дней предпоследняя игра.
- Есть ли информация о Герреро, сможет ли он сыграть в следующих матчах?
- Наш медицинский штаб работает и делает все для того, чтобы он как можно быстрее восстановился.
- 3-е место в турнирной таблице – это будет успех для команды?
- Для таких результатов, которые мы показывали, думаю, что да.
– Чего не хватило для победы над "Шахтером"?
- Мы хотели через нашу игру, агрессивный футбол, показать на что способны. Но все это мы не смогли сделать сегодня.
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