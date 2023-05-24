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Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2

Премьер-лига
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Потеря для Кучера, находка для Скрипника

Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершение чемпионата Украины обещало немалую интригу в борьбе за чемпионство, но все как-то очень резко оборвалось в 28-м туре. "Днепр-1" проиграл, "Шахтер" выиграл, разрыв между командами увеличился до пяти очков. Такой результат стал для коллектива Александра Кучера очень болезненной потерей. Потерей перспектив.

В ходе игры "Днепр-1" пытался избежать провала, но исправить ошибки, допущенные в первом тайме, не удалось. Что происходило на поле, какие эмоции выражали игроки и тренеры, видел наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится своими лучшими фотографиями.

Фотогалерея

Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 2Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 3Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 4Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 5Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 6Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 7Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 8Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 9Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 2Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 3Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 4Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 5Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 6Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 7Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 8Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 9Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 2Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 3Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 4Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 5Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 6Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 7Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 8Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 9Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 1Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 2Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 3Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 4Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 5Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 6Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 7Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 8Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 9Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 10Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 11Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2 - фото 12
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В статье: Ворскла (Полтава) фото СК Днепр-1
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