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Интрига опечалена. Фоторепортаж с матча Днепр-1 – Ворскла 1:2
Потеря для Кучера, находка для Скрипника
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Завершение чемпионата Украины обещало немалую интригу в борьбе за чемпионство, но все как-то очень резко оборвалось в 28-м туре. "Днепр-1" проиграл, "Шахтер" выиграл, разрыв между командами увеличился до пяти очков. Такой результат стал для коллектива Александра Кучера очень болезненной потерей. Потерей перспектив.
В ходе игры "Днепр-1" пытался избежать провала, но исправить ошибки, допущенные в первом тайме, не удалось. Что происходило на поле, какие эмоции выражали игроки и тренеры, видел наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится своими лучшими фотографиями.
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