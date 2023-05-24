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Директор Шахтера: Атмосфера на встрече по УПЛ-ТВ была – я никогда такого не видел
Но 2-3 клуба хотят видеть детальный план
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Директор "
– Сколько лет назад вы впервые сказали об инициативе появления "УПЛ-ТВ"?
– Мы уже начинали, была тогда уже создана рабочая группа. Клубы понимают, что это такое. Сегодня была важная встреча, но начало было заложено много лет назад.
– Можем ли мы говорить, что сейчас 16 клубов примерно на одной стороне?
– Не все 16. Есть 2-3 клуба, которые хотят видеть более подробный бизнес-план. Но атмосфера была – я никогда этого не видел. То есть, все с уважением и пониманием. Считаю, что мы очень близки к созданию "УПЛ-ТВ".
– Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выступил с гуманной инициативой передать 60 миллионов гривен для развития УПЛ. Можем ли мы говорить, что доля этой суммы пойдет на развитие…
– Я не могу пока это комментировать. Было уже сказано, что покупаются 2 машины ВАР из этих денег. Но какие дальнейшие планы – я не могу это комментировать.
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