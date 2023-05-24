Директор Шахтера: Атмосфера на встрече по УПЛ-ТВ была – я никогда такого не видел

Директор " Шахтера " по стратегическому развитию и коммуникациям Юрий Свиридов прояснил позицию клуба по созданию "УПЛ-ТВ" на ОТТ-платформе.

– Сколько лет назад вы впервые сказали об инициативе появления "УПЛ-ТВ"?

– Мы уже начинали, была тогда уже создана рабочая группа. Клубы понимают, что это такое. Сегодня была важная встреча, но начало было заложено много лет назад.

– Можем ли мы говорить, что сейчас 16 клубов примерно на одной стороне?

– Не все 16. Есть 2-3 клуба, которые хотят видеть более подробный бизнес-план. Но атмосфера была – я никогда этого не видел. То есть, все с уважением и пониманием. Считаю, что мы очень близки к созданию "УПЛ-ТВ".

– Президент "Шахтера" Ринат Ахметов выступил с гуманной инициативой передать 60 миллионов гривен для развития УПЛ. Можем ли мы говорить, что доля этой суммы пойдет на развитие…

– Я не могу пока это комментировать. Было уже сказано, что покупаются 2 машины ВАР из этих денег. Но какие дальнейшие планы – я не могу это комментировать.