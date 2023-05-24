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Днепр-1 в соцсетях: В матче странных судейских решений проиграли Ворскле
Днепряне недовольны судейством
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
СММ-щики "Днепра-1" в соцсетях прокомментировали
"В матче странных судейских решений в итоге проиграли "Ворскле", – написали в Инстаграме и Телеграме днепровского клуба.
Напеним, что за два тура до окончания чемпионата, "Днепр-1" на 5 очков отстает от лидера таблицы – "Шахтера".
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