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Днепр-1 в соцсетях: В матче странных судейских решений проиграли Ворскле

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне недовольны судейством

Днепр-1 в соцсетях: В матче странных судейских решений проиграли Ворскле

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

СММ-щики "Днепра-1" в соцсетях прокомментировали поражение команды от "Ворсклы" (1:2) в 28-м туре УПЛ.

"В матче странных судейских решений в итоге проиграли "Ворскле", – написали в Инстаграме и Телеграме днепровского клуба.

Напеним, что за два тура до окончания чемпионата, "Днепр-1" на 5 очков отстает от лидера таблицы – "Шахтера".

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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