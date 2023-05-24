Днепр-1 в соцсетях: В матче странных судейских решений проиграли Ворскле

СММ-щики "Днепра-1" в соцсетях прокомментировали поражение команды от "Ворсклы" (1:2) в 28-м туре УПЛ.

"В матче странных судейских решений в итоге проиграли "Ворскле", – написали в Инстаграме и Телеграме днепровского клуба.

Напеним, что за два тура до окончания чемпионата, "Днепр-1" на 5 очков отстает от лидера таблицы – "Шахтера".