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Бондаренко: До игры с Зарей в новостях они говорили: "Мы должны победить Шахтер", – так, будто мы 10-я команда чемпионата
Это мотивировало команду в хорошем ключе
shakhtar.com
Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал итог
– Общий комментарий можно вместить в два слова: я счастлив. Мы одержали важную победу над хорошим соперником.
До игры не очень хорошо было читать новости, где они говорили: "Мы должны победить "Шахтер", – так, будто мы 10-я команда чемпионата. Сегодня мы показали своей игрой результат и настроенность – все было на самом высоком уровне.
– Такие новости агрессивно настроили команду?
– Это мотивировало команду в хорошем ключе. Есть самоуважение, поэтому даже лучше читать такие новости.
– Команде стало легче играть после удаления у соперника?
– Конечно. Соперник на эмоциях ошибся. В таком матче дополнительный игрок – большое преимущество.
- Почему темп был невысоким?
– Трудно сказать, думаю, было жарко. Несмотря на темп матча, мастерство было на высоком уровне, потому что "Заря" демонстрирует хороший футбол и мы тоже пытаемся это делать. Мне кажется, болельщикам игра понравилась.
– Как это – забить в столь важном и ответственном матче?
– Как я уже говорил раньше: маленьких побед нет, и мне приятно забить как последней команде, так и второй или четвертой. Не хочется выделять этот гол как сверхважный. Я счастлив, что помог команде выиграть, и это меня мотивирует и радует. Но этот гол я бы не назвал прямо таким сверхважным.
– В чем важность этого гола?
– Этот гол помог нам успокоить и закрыть игру, потому что при счете 1:0 команда была немного неуверенной. А уже при счете 2:0 ты увереннее стоишь на ногах, тебе легче дышится и счет придает тебе крылья.
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