Бондаренко: До игры с Зарей в новостях они говорили: "Мы должны победить Шахтер", – так, будто мы 10-я команда чемпионата

Хавбек "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал итог матча с "Зарей" (3:0) в 28-м туре УПЛ.

– Общий комментарий можно вместить в два слова: я счастлив. Мы одержали важную победу над хорошим соперником.

До игры не очень хорошо было читать новости, где они говорили: "Мы должны победить "Шахтер", – так, будто мы 10-я команда чемпионата. Сегодня мы показали своей игрой результат и настроенность – все было на самом высоком уровне.

– Такие новости агрессивно настроили команду?

– Это мотивировало команду в хорошем ключе. Есть самоуважение, поэтому даже лучше читать такие новости.

– Команде стало легче играть после удаления у соперника?

– Конечно. Соперник на эмоциях ошибся. В таком матче дополнительный игрок – большое преимущество.

- Почему темп был невысоким?

– Трудно сказать, думаю, было жарко. Несмотря на темп матча, мастерство было на высоком уровне, потому что "Заря" демонстрирует хороший футбол и мы тоже пытаемся это делать. Мне кажется, болельщикам игра понравилась.

– Как это – забить в столь важном и ответственном матче?

– Как я уже говорил раньше: маленьких побед нет, и мне приятно забить как последней команде, так и второй или четвертой. Не хочется выделять этот гол как сверхважный. Я счастлив, что помог команде выиграть, и это меня мотивирует и радует. Но этот гол я бы не назвал прямо таким сверхважным.

– В чем важность этого гола?

– Этот гол помог нам успокоить и закрыть игру, потому что при счете 1:0 команда была немного неуверенной. А уже при счете 2:0 ты увереннее стоишь на ногах, тебе легче дышится и счет придает тебе крылья.