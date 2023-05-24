Йовичевич: Хочется отыграться у Днепра-1 за поражение в первом круге, которое до сих пор болит

Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич прокомментировал п обеду своей команды в матче 28-го тура УПЛ с "Зарей" (3:0).

– "Шахтер" выходил сегодня на игру, зная результат матча "Днепр-1" – "Ворскла" (1:2). Но встреча показалась очень эмоциональной: постоянные стычки, фолы, травмы, удаление. Вы хотели закрыть вопрос чемпионства именно в этом поединке с "Зарей" и не откладывать на два последних тура или статус соперника заставлял играть так агрессивно?

– В принципе результат матча "Днепра-1" дал нам немного положительной энергии, в отличие от предыдущих игр, которые они закрывали на последних секундах. И никуда не денешься – это очень влияет на команду именно эмоционально, потому что футбол является игрой эмоций. Но команда управляет, контролирует эмоции. Не так легко было играть сегодня, потому что ответственность очень велика, цена ошибки очень велика, а ты должен выиграть и только выиграть, ведь только победа может приблизить тебя к титулу.

И сегодня не окончательный результат – нам еще предстоит сыграть с "Днепром-1". Поэтому вся нацеленность, все те эмоциональные усилия, которые мы сегодня прилагали, – это чтобы выиграть поединок против команды, по результатам лучшей во втором круге чемпионата. "Заря" имела 11 побед в 12 играх, и это заслуживает уважения. Потому мы очень серьезно подошли к игре, и наш респект отразился на результате. Это очень важные три очка для нас, но чемпионат еще не сделан – мы должны сыграть два матча.

Хочется сыграть еще один ответственный матч с "Днепром-1", по-спортивному отыграться за то поражение, которое было в первом круге и до сих пор болит. И для нас это мотивация. Та боль – это наше оружие, с которым мы хотим по-спортивному выиграть. Если это принесет чемпионство, то не будет никого счастливее нас. Потому еще один матч, еще один шаг. Но сегодня была такая игра, которая, полагаю, вам понравилась: интенсивность, грамотная тактическая обученность, то, как подготовили матч в течение недели и как сегодня себя проявили, я думаю, что это один из лучших матчей сезона.

– Поздравляю с победой! Даже при счете 2:0 вы все время подсказывали Сикану, кричали, помогали ему во время игры без мяча. В результате – микротравма и замена. Известно ли вам уже о его состоянии?

– Посмотрим, потому что была высокая интенсивность, а он есть спринтер, и при таких нагрузках, конечно, может организм, мышцы не выдержать. Увидим, что скажет врач, потому что есть еще четыре дня до матча с "Днепром-1". Надеюсь, что все эти микротравмы отойдут за счет тех эмоций, того адреналина, что мы сейчас испытываем. Но иногда нужно поиграть из-за не могу, потерпеть ради команды, отдаваясь полностью.

Я бы хотел воспользоваться возможностью и поздравить клуб с днем рождения. Это 87 лет и клуб всегда остается. Футболисты – они временные: приезжают, приходят, уходят. Но клуб есть клуб. И он всегда превыше всего, важнее всех футболистов, какими бы они ни были хорошими. Я сегодня посмотрел финал Кубка УЕФА, который "Шахтер" выиграл в 2009 году, и хотелось бы, чтобы через некоторое время нас увидели такими. Это моя мечта и энергия. Это наша энергия, наша ответственность, потому что мы сегодня рисуем наше будущее.

И нам не хватает одного шага. Но, я думаю, команда готова и физически, и эмоционально, и тактически, чтобы сделать этот шаг. Конечно, будет непросто против очень хорошего соперника "Днепра-1" и надеюсь, что получится все нормально. Но скажу еще раз: клуб существует 87 лет, и хотелось бы видеть Шахтер еще как минимум 87 лет на такой же высоте, как сейчас.

– Как вы сказали, матч с "Днепром-1" будет ключевым и самым важным. Каков план подготовки к игре: команда будет отдыхать или с завтрашнего дня уже начинает работать?

– Совершенно да. Сейчас вечером попразднуем, так сказать, эту победу, но, знаете, уже целый сезон у нас нет времени порадоваться, порадоваться. На ужин идешь с воодушевлением попраздновать, но пока доходит очередь до десерта, ты уже думаешь о следующем матче, начинается адреналин и ответственность растет. Так как в Лиге чемпионов – мало времени, должен переключаться на другой матч и не думать о прошлом. Меня интересует только то, что будет через четыре дня: восстановиться от сегодняшних нагрузок, настроить команду так, как удалось это сегодня, сконцентрироваться и показать наше самое лучшее лицо.