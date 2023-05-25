СМИ: Два клуба Ла Лиги до начала полномасштабного вторжения РФ активно интересовались Яцыком

Два испанских клуба активно интересовались хавбеком хавбек "Динамо" Александром Яцыком до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает "Футбол 24", речь идет о "Бетисе" и "Вильяреале".

Игрок произвел впечатление благодаря успешному выступлению в Юношеской Лиге УЕФА – клубы собирали информацию о нем и отправляли скаутов для просмотра.

Впрочем, после начала полномасштабной войны, работы в этом направлении были прерваны.

Добавим, что Яцик в текущем сезоне сыграл всего в 3 матчах за первую команду "Динамо", проведя на поле всего 25 минут.