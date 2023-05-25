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СМИ: Два клуба Ла Лиги до начала полномасштабного вторжения РФ активно интересовались Яцыком
Но после начала широкомасштабной войны работы в этом направлении были свернуты
Динамомания
Два испанских клуба активно интересовались хавбеком хавбек "Динамо"
Как сообщает "Футбол 24", речь идет о "Бетисе" и "Вильяреале".
Игрок произвел впечатление благодаря успешному выступлению в Юношеской Лиге УЕФА – клубы собирали информацию о нем и отправляли скаутов для просмотра.
Впрочем, после начала полномасштабной войны, работы в этом направлении были прерваны.
Добавим, что Яцик в текущем сезоне сыграл всего в 3 матчах за первую команду "Динамо", проведя на поле всего 25 минут.
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