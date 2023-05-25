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Бондарь: Снурницын просто ударил Зубкова по ногам, Сикан без ноги ходит в раздевалке. Это ММА какие-то
Защитник "Шахтера" рассказал о победе над "Зарей"
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь прокомментировал игру своей команды и победу над "Зарей" (3:0) в рамках 28-го тура УПЛ, которая еще больше приблизила "горняков" к очередному чемпионскому титулу.
— Валерий, ФК "Шахтер" исполнилось 87 лет. Вы добились, возможно, самой важной победы в текущем сезоне. Да еще и "Днепр-1" проиграл. Все сложилось удачно для вас…
— У нас есть еще два поединка в чемпионате. В турнирной таблице у нас "+5". Все теперь зависит от нас. Мы не смотрим на игры "Днепра-1" и "Зари". Сегодня выходили с одной мыслью – победить. Наша цель – стать чемпионами Украины. Конечно, в такой день мы хотели порадовать наших болельщиков, нам это удалось. Думаю, сегодня мы показали зрелый футбол. Мы полностью заслужили эту победу.
— Это был лучший матч донецкого "Шахтера" весной?
— Думаю, да. "Заря" занимает третье место в таблице. Перед матчем мы читали высказывания футболистов луганской команды о предстоящей игре. Очень много было слов перед матчем.
— Эти слова задели вас?
— Если у тебя есть амбиции, если ты борешься за чемпионство, то это задевает тебя. Полагаю, что мы полностью переиграли оппонента.
— Обыграли "Зарю" за счет опыта таких важных игр?
— Стратегия и тактика нашего тренерского штаба сработала. Мы неплохо действовали и в обороне, и в атаке. Мы не дали проявить футболистам "Зари" свои лучшие качества.
— Ты видел вблизи момент с удалением Снурницына. Что там произошло?
— Соперник бежал сзади Зубкова и просто ударил его по ногам. Это не футбол, это ММА, какие-то. Вскоре рефери мог дать вторую красную карточку для Бражко. Буквально без ноги Сикан ходит в раздевалке сейчас. Не знаю, куда смотрит арбитр VAR. Но хорошо хоть, что в решающих матчах работает VAR. Он помогает принимать правильные решения арбитрам.
— В игре "Заря" – "Шахтер" к арбитру поединка Шандору нет особых вопросов?
— Сегодня арбитр и его помощники во всем разобрались. Никаких вопросов нет.
— На тренерской скамейке Горняков эмоции били через край. Почему столько нервов?
— Мы одна команда и все один за одного. Не важно, играешь ли ты на поле, или находишься на скамейке запасных. Команда это не только 11 футболистов, которые на поле, но и те, кто за его пределами.
— "Шахтер" хочет стать чемпионом в противостоянии с "Днепром-1" в воскресенье или это не так важно?
— Хотим стать чемпионами, чем раньше, тем лучше. Следующий матч очень важен. Напомню, что днепряне обыграли нас в первом круге. Это наши преследователи и мы хотим победить в 29-м туре.
— Траоре у вас выбыл на три месяца, Сикан травмировался. Кто будет играть в следующем туре в атаке "Шахтера"?
— Хочется, чтобы Сикан восстановился. У нас есть еще Келси и Борячук. Также, надеюсь, что и Конопля, замененный из-за повреждения, быстро восстановится. Медицинский штаб у нас хороший, - подытожил Бондарь.
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