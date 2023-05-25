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Днепр-1 показал спорные моменты в матче с Ворсклой

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб остался недоволен действиями арбитра

Днепр-1 показал спорные моменты в матче с Ворсклой

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Днепр-1" предоставил подборку спорных, по мнению клуба, моментов матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги с "Ворсклой". Напомним, игра завершилась победой полтавчан со счетом 2:1.

Днепряне считают, что на результат поединка повлияли ошибки главного арбитра встречи Ярослава Козыка.

"На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" - так что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", —, - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что после этого поражения "Днепр-1" отстает от "Шахтера" на пять очков .

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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1
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Комментарии (2)
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Старшой58 (Днепропетровск)
25.05.2023 в 11:07
Вболівай тихо за свою Ниву...
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ZILI (Тернопіль)
25.05.2023 в 11:02
Ви такі самі 3,14раси як і той Шахтар. Чи вже забули супер "пенальті" від Панчишина? карма...замахали ті плакальщики, в єврокубках показуйте які ви профі!!!
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