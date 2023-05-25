Днепр-1 показал спорные моменты в матче с Ворсклой

"Днепр-1" предоставил подборку спорных, по мнению клуба, моментов матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги с "Ворсклой". Напомним, игра завершилась победой полтавчан со счетом 2:1.

Днепряне считают, что на результат поединка повлияли ошибки главного арбитра встречи Ярослава Козыка.

"На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" - так что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", —, - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что после этого поражения "Днепр-1" отстает от "Шахтера" на пять очков .