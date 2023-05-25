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Днепр-1 показал спорные моменты в матче с Ворсклой
Клуб остался недоволен действиями арбитра
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Днепр-1" предоставил подборку спорных, по мнению клуба, моментов матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги с "Ворсклой". Напомним, игра завершилась победой полтавчан со счетом 2:1.
Днепряне считают, что на результат поединка повлияли ошибки главного арбитра встречи Ярослава Козыка.
"На "Авангарде" произошла дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти не удалась. "Почти" - так что мы, несмотря ни на что, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить", —, - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что после этого поражения "Днепр-1" отстает от "Шахтера" на пять очков .
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