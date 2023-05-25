Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Для дальнейшей продажи. Заря хочет вернуть Алефиренко из аренды
Форвардом интересуется команда из-за границы
Фото: Instagram
"Заря" планирует вернуть нападающего Даниил Алефиренко из аренды в "Черноморце", сообщает Sport Arena.
Как утверждает источник, приоритетом луганского клуба является дальнейшая продажа 23-летнего футболиста. Украинцем всерьез интересуется один из клубов соседней европейской страны, который в следующем сезоне точно будет выступать в Лиге чемпионов.
Арендное соглашение между луганчами и одесситами рассчитано до 30 июня 2023 года. Контракт Даниила с "Зарей" действует до следующего лета.
В текущем сезоне Алефиренко сыграл 11 матчей за "Черноморец", в которых забил 8 голов и отдал 1 ассист.
Популярное сейчас
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- Днепр-1 показал спорные моменты в матче с Ворсклой
- В Воздушных силах и КГВА рассказали о результатах работы ПВО во время ночной атаки россиян
- УПЛ. Днепр-1 - Ворскла 1:2. Самоликвидация?
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО