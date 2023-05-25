Для дальнейшей продажи. Заря хочет вернуть Алефиренко из аренды

"Заря" планирует вернуть нападающего Даниил Алефиренко из аренды в "Черноморце", сообщает Sport Arena.

Как утверждает источник, приоритетом луганского клуба является дальнейшая продажа 23-летнего футболиста. Украинцем всерьез интересуется один из клубов соседней европейской страны, который в следующем сезоне точно будет выступать в Лиге чемпионов.

Арендное соглашение между луганчами и одесситами рассчитано до 30 июня 2023 года. Контракт Даниила с "Зарей" действует до следующего лета.

В текущем сезоне Алефиренко сыграл 11 матчей за "Черноморец", в которых забил 8 голов и отдал 1 ассист.