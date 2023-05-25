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Луческу намерен доработать свой контракт с Динамо до конца – Источник
Сейчас румынский тренер восстанавливается после операции
Фото: ФК Динамо Київ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу намерен и дальше оставаться на своей должности. Сразу по окончании реабилитации, которая сейчас проходит после операции, он намерен вернуться к работе.
Об этом утверждает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
"Считаем, есть все основания полагать, что в следующий сезон футбольный клуб "Динамо" (Киев) вступает с Мирчей Луческу. Румын твердо настроен доработать оставшийся год контракта", - сообщает источник.
Напомним, 1 мая Мирча Луческу перенес операцию на бедре. С того момента его место занимает Александр Шовковский, под руководством которого киевляне провели 6 матчей (5 побед и 1 поражение). Контракт румына заканчивается летом 2024 года.
"Динамо" за два тура до финиша чемпионата Украины занимает 4-е место в турнирной таблице.
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