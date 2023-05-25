УПЛ. Минай - Рух 0:0. Нули на табло, но не на поле

Обе команды по состоянию на начало этого матча не обезопасили себя от прямого вылета из элиты. Но, по факту, это уже борьба за то, чтобы не играть переходные поединки. И именно в этом заключалась главная мотивация сегодняшних соперников. А уже потом – принципиальность, которая исторически есть между командами из Закарпатья и Львовщины. "Минай" и "Рух" – относительно новые лица на футбольной карте Украины. Поэтому индивидуальная принципиальность между ними еще только формируется.

Конкурентоспособность "Руха" во многом зависела от возможности сыграть в этом матче Климчука и Соломона-Отабора (оба пропускали предыдущий тур). Оба вышли в основе. А вот Таллес остался в резерве – чисто тренерское решение. "Минай", как и сообщал ранее, сумел восстановить от повреждения Олега Вишневского. Можно говорить, что определяющих кадровых потерь у команд не было.

Поэтому на поле было сражение в буквальном смысле – немало противостояний "один на один", много борьбы в центре поля. Но и не сказать, что моменты возле ворот футболисты не создавали. По итогу первого тайма чуть больше в этом преуспел "Минай".

По крайней мере, очень дорогого стоит момент с участием Петько после подачи углового – удар в перекладину. Стоил бы больше, если бы футболист пробил на несколько сантиметров ниже. Удары Витенчука и Мельника можно характеризовать как полумоменты, ведь позиции для ударов были перспективными, но сами удары – очень неточными.

Время от времени у "Миная" проходила "тонкая" игра. К примеру, когда Вишневский обыгрался с партнером и ворвался в свободную зону в штрафной площади "Руха". Не хватило последнего акцентированного действия – и это лейтмотив всей игры закарпатцев до перерыва. Предпосылки были, но четкости в действиях – нет.

"Рух" много играло без мяча, хотя старт поединка можно записать львовянам в актив. В частности, из-за удара Климчука. Да и по общей картине контроля мяча. Однако так продолжалось недолго. Ближе к перерыву в этом компоненте был как минимум паритет. И попытки убежать в контратаку от Климчука и Соломона. Лучший шанс, однако, возник у Климчука после ошибки Александра Мельника. Защитник должен поблагодарить Бандуру, который при выходе из ворот опередил нападающего "Руха".

Однако последнее, что запомнилось в первом тайме, это не этот "привоз" Мельника и спасение Бандуры, а удачно разыгранный минайцами стандарт и удар Твердохлеба в перекладину с острого угла. При такой игре подобные моменты – это просто бриллианты. Но не ограненные.

"Рух", как и в первом тайме, активно начал вторую 45-минутку. С позиционных атак и двух ударов, которые имели шансы стать результативными. Сначала бил Лях (Бандура поймал мяч), а затем Сапуга (Бандура провел взглядом мимо ворот). Для "Миная" было опасно отдать сопернику инициативу, так что вполне закономерно на этом фоне выглядит переход на чужую половину поля и удар Витенчука.

Ответ своими атаками на атаки "Руха" гарантировал как минимум то, что соперник не пойдет вперед всеми силами. А дальше – больше. То же самое, что и до перерыва: игру удалось оттеснить от своих ворот.

Нули на табло не означают, что нули были и на поле. Просто мастерство обеих команд не отвечало их желанию выиграть. А "Минай" еще и лишился фарта, когда мяч в первом тайме дважды попадал в каркас. Однако ничья – это тоже хлеб. Если "Металлист" в этом туре не победит "Кривбасс", исчезнут даже математические шансы вылететь напрямую. А там и до полного спасения недалеко.

"Руху" в турнирной таблице немного тяжелее, но тоже еще ничего не потеряно. Интрига, по видимому, будет жить до конца.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 28-й тур. 25.05.2023

Минай. "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Владимир Новохатний

ФК "Минай" - "Рух" 0:0

ФК "Минай": Александр Бандура, Юрий Кравчук, Андрей Булеза, Егор Твердохлеб, Дмитрий Немчанинов, Сергей Петько, Игорь Гончар (Тарас Дмитрук 65), Вадим Витенчук (Михаил Шишка 70), Александр Мельник (Богдан Чуев 84), Олег Вишневский (Юрий Коломоец 83), Валерий Рогозинский (Михаил Гечев 84)

"Рух": Юрий Панькив, Алексей Довгий (Таллес Бренер 46), Юрий Климчук, Уив Соломон-Отабор (Илья Квасница 67), Денис Пидгурский, Фабрисио Альваренга (Василий Рунич 56, Ярослав Карабин 88), Роман Дидык, Марко Сапуга, Ростислав Лях, Богдан Слюбик, Виталий Роман

Предупреждения: Валерий Рогозинский 18, Юрий Кравчук 77, Сергей Петкьо 90+1 - Виталий Роман 17, Марко Сапуга 90+4