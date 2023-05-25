Сухая серия продолжается. Ингулец – Металлист 1925 0:0

Предматчевые расклады поединка "Ингулец" - "Металлист 1925" ознаменовались некоторым скандалом. Еще на прошлой неделе один из телеграм-каналов выдал информацию, что матч может иметь договорной характер. Эту информацию вряд ли модно было считать серьезной и аргументированной, но харьковский клуб отреагировал, отверг обвинения и даже обратился в УАФ с просьбой закрыть букмекерские линии на матч, чтобы подтвердить прозрачность игры.

В Ассоциации просьбу проигнорировали, букмекеры ставки на матч принимали, но вот видели явным фаворитом противостояния именно "Ингулец", который по игре в последних матчах явно не блещет.

Может быть, потому что петровцам было больше нужно - Ингулец" перед отчетным туром имел в активе 27 очков и делил 12-14 места с "Рухом" и "Вересом", при этом команда находится выше конкурентов за счет дополнительных показателей.

"Металлист 1925" недалеко ушел, но все-таки ушел. У харьковчан было 30 баллов, которые все-таки дают определенный запас в борьбе за выживание.

VBET-лига. 28-й тур

25 мая, Петрово, стадион "Ингулец"

Судья: Виталий Романов

"Ингулец" (Петрово) – "Металлист 1925" (Харьков) 0:0

Предупреждения: Кухарук, Клименко, Одарюк - Вачиберадзе, Жичиков, Дмитренко

Удаление: Жичиков (57, вторая желтая)

"Ингулец": Паламарчук, Сидоренко, Ковалев, Кучеренко, Смоляков (Кравчук, 65), Коробенко (Запопрожец, 46), Клименко (Одарюк, 81), Козыренко, Головкин (Кухарук, 46), Козак, Резепов (Ситало, 46)

"Металлист 1925": Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Коваленко (Рудавский, 90+4), Габелок, Русин (Потимков, 60), Вачиберадзе (Ткачук, 60), Мартынюк, Ременюк (Дмитренко, 46), Чирук (Островский, 54)