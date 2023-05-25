Неопытность Зари и Днепра-1 отправляет судьбу золота в руки Шахтеру. Судейство? Плохое, для всех

Обсуждаем главные поединки мидвика, выделили для себя всего два. Или два с половиной, но там больше об арбитраже. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Футболисты "Интера" не были готовы к столь интенсивному сезону. "Заря" допускает ошибки, которые перечеркивают все старание команды. СК "Днепр-1" имеет право предъявлять претензии к судейству (как и все), но и сам не демонстрирует чемпионской игры.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:45 – "Заря" – "Шахтер" (0:3);

04:54 – Пару слов о судействе в УПЛ;

08:26 – "Фиорентина" – "Интер" (1:2);

13:36 – Не попадайте в офсайд!