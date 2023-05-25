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Неопытность Зари и Днепра-1 отправляет судьбу золота в руки Шахтеру. Судейство? Плохое, для всех
Аудиомнение #213
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева + Getty Images
Обсуждаем главные поединки мидвика, выделили для себя всего два. Или два с половиной, но там больше об арбитраже. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Футболисты "Интера" не были готовы к столь интенсивному сезону. "Заря" допускает ошибки, которые перечеркивают все старание команды. СК "Днепр-1" имеет право предъявлять претензии к судейству (как и все), но и сам не демонстрирует чемпионской игры.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:45 – "Заря" – "Шахтер" (0:3);
04:54 – Пару слов о судействе в УПЛ;
08:26 – "Фиорентина" – "Интер" (1:2);
13:36 – Не попадайте в офсайд!
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