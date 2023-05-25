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Минай – Рух 0:0. Видеообзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Нули на Закарпатье

Минай – Рух 0:0. Видеообзор матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Минай" и "Рух" еще не решили вопрос сохранения прописки в УПЛ на следующий сезон, поэтому матч для обеих команд был важным. Непроигрыш прямому конкуренту – не самый плохой сценарий для обеих сторон. Пусть он не помог значительно улучшить турнирное положение, но для наставников минайцев и львовян главным должно быть то, что они его не ухудшили по итогам текущего тура. До завершения соревнований оба коллектива проведут еще по две игры: "Минай" имеет фору над зоной переходных матчей, где находится "Рух", в два балла.

УПЛ. 28-й тур. 25.05.2023
Проходи. "Минай-Арена"
Арбитр в поле - Владимир Новохатний
ФК "Минай" - "Рух" 0:0

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В статье: Рух (Львов) ФК Минай
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