Шаран: Благодарен ребятам за то, что они выполняли все, что от них требовалось, пока были силы

В 28-м туре УПЛ "Минай" на своем поле сыграл вничью 0:0 с львовским "Рухом". После игры с прессой пообщался главный тренер закарпатцев Владимир Шаран.

– Такие матчи, когда остаются два-три тура до конца, всегда проходят в такой борьбе, которую мы и увидели. И у "Руха", и у нас одна задача – это продолжить свои выступления в УПЛ на следующий сезон. Благодарен ребятам за то, что они выполняли все, что от них требовалось, пока были силы. Мы понимали, против какой команды играем – это молодая, организованная команда. В первом тайме мы пытались много прессинговать, моментами это получалось. К сожалению, две перекладины не позволили нам забить такой желанный мяч до перерыва.

А во втором тайме я знал, что мы подсядем. Защищались, меньше прессинговали. Сыграли компактнее в защите, организованно. С появлением Таллеса игра "Руха" изменилась в лучшую сторону. Но моментов, честно говоря, я не помню у наших ворот. Помимо нескольких классных прострелов. Во втором тайме уже была игра на ничью, которая нам нужна и которая, наверное, удовлетворила команду.

– Вынужденная замена повлияла на ваши планы по построению игры?

– Я думаю, что нет. Витенчук – один из лучших наших игроков, почти без замен проводящий чемпионат. Но я уже думаю о следующем поединке, который самый важный. Не хочется, чтобы у него была серьезная травма.

Замены хотел провести еще раньше, однако трудно было в такой ситуации что-либо менять. Но третий слот, когда произошли сразу три замены, уже проводился, можно сказать, вынужденно. Надо было освежить игру.

- Насколько эта ничья поможет команде, на ваш взгляд, избежать переходных матчей?

– Трудно сказать, надо смотреть на то, как сыграют конкуренты. И уж от этого отталкиваться. Но мы не ведем подсчеты, а понимаем, что нужно одерживать победы в каждом следующем матче. 30 набранных нами очков может и не хватить, может не хватить даже 31-го. Трудно сказать. Ситуация такова, что каждая победа поднимает сразу на несколько ступенек. Вот как у нас против "Черноморца": у них было много моментов, а мы победили и вышли из опасной зоны.

Еще два тура – они решающие. Дай Бог, чтобы и "Минай", и "Рух" продолжили свои выступления в УПЛ.

После 28-ми сыгранных поединков "Минай" имеет в своем активе 30 очков.