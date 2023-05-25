Кривбасс убрал последствия ливня на стадионе Горняк. Матч ориентировочно начнется в 17:10. ФОТО

Матч 28-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Металлист", который должен был начаться сегодня в 15:00, отложен на неопределенное время из-за ливня, который обрушился на стадион "Горняк" в Кривом Роге.

Cотрудники арены и ФК "Кривбасс" убрали последствия стихии и делали все возможное, чтобы поединок состоялся сегодня и усилия клуба не пропали даром.

В итоге, судья матча дал разрешение проводить поединок. Ориентировочное начало матча 17:00-17:10.

Также "Кривбасс" выложил фото последствий действия стихии.