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Кривбасс убрал последствия ливня на стадионе Горняк. Матч ориентировочно начнется в 17:10. ФОТО
Поединок все-таки пройдет сегодня
instagram.com/fckryvbas
Матч 28-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Металлист", который должен был начаться сегодня в 15:00,
Cотрудники арены и ФК "Кривбасс" убрали последствия стихии и делали все возможное, чтобы поединок состоялся сегодня и усилия клуба не пропали даром.
В итоге, судья матча дал разрешение проводить поединок. Ориентировочное начало матча 17:00-17:10.
Также "Кривбасс" выложил фото последствий действия стихии.
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