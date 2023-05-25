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Кривбасс убрал последствия ливня на стадионе Горняк. Матч ориентировочно начнется в 17:10. ФОТО

Премьер-лига
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(1 голосов)

Поединок все-таки пройдет сегодня

Кривбасс убрал последствия ливня на стадионе Горняк. Матч ориентировочно начнется в 17:10. ФОТО

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Матч 28-го тура УПЛ "Кривбасс" - "Металлист", который должен был начаться сегодня в 15:00, отложен на неопределенное время из-за ливня, который обрушился на стадион "Горняк" в Кривом Роге.

Cотрудники арены и ФК "Кривбасс" убрали последствия стихии и делали все возможное, чтобы поединок состоялся сегодня и усилия клуба не пропали даром.

В итоге, судья матча дал разрешение проводить поединок. Ориентировочное начало матча 17:00-17:10.

Также "Кривбасс" выложил фото последствий действия стихии.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист (Харьков)
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Комментарии (1)
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Барселиниуc (землянин)
25.05.2023 в 17:23
Не, ну ты понял... специальные штуки такие ещё есть.
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