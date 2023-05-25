Бланко летом может покинуть Днепр-1

Аргентинский хавбек "Днепра-1" Доминго Бланко летом может покинуть украинский клуб.

Как сообщает SoyDelRojo, 28-летний футболист не ощущает полного комфорта в украинском клубе, из-за чего рассматривает возможность покинуть "Днепр-1" летом.

Одним из вариантов для Бланко называется "Индепендьенте", руководство которого уже начало оценивать возможность возвращения хавбека. Правда, в аргентинском клубе помнят, как Бланко повел себя при уходе в "Днепр-1", и это обстоятельство может сыграть негативную роль в вопросе потенциального возвращения Доминго.

Напомним, что хавбек перешел в "Днепр-1" в августе минувшего года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025-го. В текущем сезоне хавбек провел за днепрян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.