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Бланко летом может покинуть Днепр-1

Премьер-лига
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Аргентинец не ощущает полного комфорта в клубе

Бланко летом может покинуть Днепр-1

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Аргентинский хавбек "Днепра-1" Доминго Бланко летом может покинуть украинский клуб.

Как сообщает SoyDelRojo, 28-летний футболист не ощущает полного комфорта в украинском клубе, из-за чего рассматривает возможность покинуть "Днепр-1" летом.

Одним из вариантов для Бланко называется "Индепендьенте", руководство которого уже начало оценивать возможность возвращения хавбека. Правда, в аргентинском клубе помнят, как Бланко повел себя при уходе в "Днепр-1", и это обстоятельство может сыграть негативную роль в вопросе потенциального возвращения Доминго.

Напомним, что хавбек перешел в "Днепр-1" в августе минувшего года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025-го. В текущем сезоне хавбек провел за днепрян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Индепендьенте (Авельянеда) СК Днепр-1 Доминго Бланко
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Источник:
SoyDelRojo

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