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Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер
"Заря" выбывает из чемпионской гонки
Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва
Луганский коллектив получал едва ли не больше всех положительных отзывов в течение текущей весны. Команда Патрика ван Леувена побеждала "Динамо" и "Днепр-1" и за три тура до завершения соревнований все еще сохраняла теоретические шансы на чемпионский титул. Однако для перевода этой возможности из теории в практику, "Заря" должна была преодолеть текущего лидера, но "Шахтер" доказал, что пока не зря возглавляет таблицу, и победил 3:0.
Наш фотокор Алина Ерофеева посетила один из главных матчей мая в УПЛ и делится своими впечатлениями в фоторепортаже.
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