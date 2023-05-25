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Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер

Премьер-лига
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"Заря" выбывает из чемпионской гонки

Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер

Фото: UA-Футбол / Автор - Аліна Єрофеєва

Аліна Єрофеєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганский коллектив получал едва ли не больше всех положительных отзывов в течение текущей весны. Команда Патрика ван Леувена побеждала "Динамо" и "Днепр-1" и за три тура до завершения соревнований все еще сохраняла теоретические шансы на чемпионский титул. Однако для перевода этой возможности из теории в практику, "Заря" должна была преодолеть текущего лидера, но "Шахтер" доказал, что пока не зря возглавляет таблицу, и победил 3:0.

Наш фотокор Алина Ерофеева посетила один из главных матчей мая в УПЛ и делится своими впечатлениями в фоторепортаже.

Фотогалерея

Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 1Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 2Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 3Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 4Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 5Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 6Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 7Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 8Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 9Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 10Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 11Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 12Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 13Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 14Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 15Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 16Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 17Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 18Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 19Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 20Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 21Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 22Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 23Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 24Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 25Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 26Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 27Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 28Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 29Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 30Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 31Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 32Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 33Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 34Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 35Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 36Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 37Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 38Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 39Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 40Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 41Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 42Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 43Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 44Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 45Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 46Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 47Претендент на выдержал напряжения. Фоторепортаж с матча Заря - Шахтер - фото 48
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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) фото
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