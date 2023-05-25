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Палкин: Надеемся, что удастся вернуть хотя бы часть из 80 млн евро, которые клуб потерял из-за решения ФИФА
Шахтер продолжает вести споры с ФИФА
Фото: ФК Шахтер Донецк
Генеральный директор "
Напоомним, что "горняки" продолжают судиться с ФИФА после введения правила, которое позволило легионерам приостанавливать действие своих контрактов в одностороннем порядке.
"К сожалению, несколько предложений "Шахтера" через ECA (Ассоциацию европейских клубов) о возможных изменениях в регламент были отклонены ФИФА.
Спор "Шахтера" с ФИФА состоит в том, что мировой руководящий орган футбола ввел Приложение 7 в 2022 году, что привело к автоматическому приостановлению контрактов после незаконного и агрессивного вторжения вооруженных сил России в Украину.
Многие иностранные игроки тогда покинули клуб на правах бесплатных трансферов. Чрезмерные меры, предпринятые ФИФА, привели к массовой потере трансферных доходов и истощению основных доходов клуба.
Мы по-прежнему рассчитываем на постоянные консультации между ECA и ФИФА для разработки финансового решения, компенсирующего потери "Шахтер" и других украинских клубов. Мы надеемся, что удастся достичь положительного результата, который будет справедливым и поможет нам вернуть хотя бы часть из 80 миллионов евро, которые мы можем потерять в рамках процесса", – сказал Палкин.
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