Вернидуб: Большое спасибо всем, кто пришел и нас поддержал

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от домашней победы над "Металлистом" в 28 туре УПЛ (2:0).

– Хочу передать поздравление городу Кривой Рог и всем его жителям по поводу предстоящего Дня города. Спасибо команде, что подарила победу. Что касается непосредственно матча с "Металлистом": была неплохая игра, соперник также играл в футбол и имел неплохие моменты. На мой взгляд, мы больше заслужили эту победу. Провели два неплохих мяча, могли забить еще.

Надо двигаться дальше. Осталось провести две игры на выезде: 29 мая в Киеве с "Металлистом 1925", а затем 4 июня в Ужгороде с "Днепром-1". На этом финиширует наш чемпионат. Еще раз большое спасибо всем, кто пришел и нас поддержал. Мы очень рады, что у нас такие болельщики. Всех с победой и с праздником!

– Что сыграло последнюю роль в том, что команды все-таки вышли на поле после всех погодных катаклизмов?

- Очень большое спасибо всем нашим людям, которые сделали все для того, чтобы этот матч состоялся. Вы видели, какой произошел форс-мажор: ливень, град. Было очень много воды в поле. Благодарю агрономов и всех технических работников: они быстро отреагировали и сделали все возможное, чтобы поле было в таком состоянии, которое позволяло бы здесь сыграть. Низкий поклон всем работникам клуба.

- А еще наконец-то появился новый лидер в клубе - Даниэль Соса… Соглашаетесь?

– Дай Бог! Неплохой футболист, я об этом не раз говорил. Пока рано о чем-то говорить. Все в его руках: как будет работать, как будет бороться. Этот атакующий футболист должен принести пользу нашей команде.

- Замена Сосы во втором тайме говорит о том, что сейчас его физических кондиций немного не хватает на полный матч?

– Человека мы ждали два месяца. Он недавно приехал и пока не набрал оптимальную форму. Тем более, Соса сборы с нами не проходил. К каждому футболисту я отношусь с уважением, бережно. Опять же у нас очень много травм, а впереди два тура.

Тем более, игру с "Металлистом 1925" пропустит из-за перебора карт Лунев, но вернется Задерака. Быстро восстановился Татарков: благодарен медицинскому штабу, что быстро подняли его на ноги. Травма была средней тяжести, но – молодец, восстановился и готов играть.

- Вопрос от болельщиков: сможем ли мы до конца чемпионата увидеть в деле Жана По?

- Это вопрос к нашему медицинскому штабу и главному врачу. Как я знаю, это непросто. У Жана курс лечения заканчивается в середине июня. Я не хочу и не буду рисковать. Он с нами потихоньку тренируется, но на тех оборотах, на которых, может, не более того.

Хотя футболист он очень и очень классный: в отношении техники, работы с мячом, скорости и дриблинга – все у По есть. В "Кривбассе" он к лету в аренде, но если захочет остаться и врач подтвердит его физическую готовность – мы с удовольствием продолжим сотрудничество с Жаном.