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Огненович: Жаль людей, которые любят Металлист
Тренер Металлиста рассказал о поражении Кривбассу
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович на послематчевом общении с прессой рассказал о
– Как вам сегодняшний поединок?
– Вы сами все видели. Просто наша команда очередной матч провела не на том уровне, который нужен, если вы хотите играть в УПЛ. Что тут сказать… Видимо, "Металлист" сейчас не может забирать нужные очки. Жаль людей, которые любят "Металлист".
- В то же время, что вы можете сказать о "Кривбассе"?
- Конечно, бросается в глаза, что здесь высокое индивидуальное мастерство. Сегодня эта команда сыграла так, будто этот матч и не нужно было выигрывать – благодаря качеству футболистов результат и так непременно приложится. Честно, я увидел хорошую команду.
- Повлияли ли погодные условия на игру "Металлиста" и как вы можете оценить в целом первый и второй тайма?
– Чуть ли не каждый матч для нас начинается с того, что соперник забивает в наши ворота. После этого нам очень тяжело собраться. Сегодня до первого пропущенного гола игра была ровной. А уже после 0:1 все начало идти не так, как нужно.
- На достаточном ли уровне сейчас находится финансирование ФК "Металлист"? Поговаривают, есть определенные проблемы в клубе, которые влияют на моральный аспект...
– Этот вопрос не ко мне, извините. Я могу поговорить с вами сугубо об игре.
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