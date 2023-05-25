Огненович: Жаль людей, которые любят Металлист

Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Перица Огненович на послематчевом общении с прессой рассказал о поражении от криворожского "Кривбасса" (0:2) .

– Как вам сегодняшний поединок?

– Вы сами все видели. Просто наша команда очередной матч провела не на том уровне, который нужен, если вы хотите играть в УПЛ. Что тут сказать… Видимо, "Металлист" сейчас не может забирать нужные очки. Жаль людей, которые любят "Металлист".

- В то же время, что вы можете сказать о "Кривбассе"?

- Конечно, бросается в глаза, что здесь высокое индивидуальное мастерство. Сегодня эта команда сыграла так, будто этот матч и не нужно было выигрывать – благодаря качеству футболистов результат и так непременно приложится. Честно, я увидел хорошую команду.

- Повлияли ли погодные условия на игру "Металлиста" и как вы можете оценить в целом первый и второй тайма?

– Чуть ли не каждый матч для нас начинается с того, что соперник забивает в наши ворота. После этого нам очень тяжело собраться. Сегодня до первого пропущенного гола игра была ровной. А уже после 0:1 все начало идти не так, как нужно.

- На достаточном ли уровне сейчас находится финансирование ФК "Металлист"? Поговаривают, есть определенные проблемы в клубе, которые влияют на моральный аспект...

– Этот вопрос не ко мне, извините. Я могу поговорить с вами сугубо об игре.