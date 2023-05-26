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Бланко хочет покинуть Днепр-1. Агенты предлагают игрока Панатинаикосу
Игрок не чувствует себя счастливым в днепровском клубе
Фото: scdnipro1.com.ua
Греческие СМИ подтверждают информацию своих латиноамериканских коллег, что хавбек "Днепра-1"
Так, издание Sportal.gr также пишет о том, что 28-летний футболист не чувствует себя счастливым в украинском клубе – он представлял опыт выступлений в УПЛ "по-другому".
Сообщается, что Бланко попросил своих агентов найти новую команду, и они предложили его "Панатинаикосу", который интересовался игроком прошлым летом.
Будет ли греческий клуб заинтересован в услугах Бланко сейчас, остается неизвестным.
Напомним, что недавно также была информация, что
Напомним, что хавбек перешел в "Днепр-1" в августе минувшего года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025-го.
В текущем сезоне хавбек провел за днепрян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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