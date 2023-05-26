Бланко хочет покинуть Днепр-1. Агенты предлагают игрока Панатинаикосу

Греческие СМИ подтверждают информацию своих латиноамериканских коллег, что хавбек "Днепра-1" Доминго Бланко хочет покинуть украинский клуб.

Так, издание Sportal.gr также пишет о том, что 28-летний футболист не чувствует себя счастливым в украинском клубе – он представлял опыт выступлений в УПЛ "по-другому".

Сообщается, что Бланко попросил своих агентов найти новую команду, и они предложили его "Панатинаикосу", который интересовался игроком прошлым летом.

Будет ли греческий клуб заинтересован в услугах Бланко сейчас, остается неизвестным.

Напомним, что недавно также была информация, что хавбек хочет вернуться в аргентинский "Индепендьенте" .

Напомним, что хавбек перешел в "Днепр-1" в августе минувшего года на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2025-го.

В текущем сезоне хавбек провел за днепрян 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.