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Защитник Миная: Мы надежно сыграли в обороне
Юрий Кравчук - о ничьей с "Рухом"
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Защитник "Миная" Юрий Кравчук подвел итоги ничейного матча с "Рухом" (0:0) в 28-м туре УПЛ.
"Каждая игра трудная. Слава Богу удалось одержать победу в матче против "Черноморца" в прошлом туре. Мы надежно сыграли в обороне, не позволили сопернику создать серьезные моменты у своих ворот. И должны были реализовывать свои шансы.
Сражаемся друг за друга и поддерживаем. Сегодня ничья - будем играть на победу в следующих играх", - приводит слова Кравчука официальный сайт клуба.
После 28-ми сыгранных поединков "Минай" имеет в своем активе 30 очков.
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