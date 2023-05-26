Защитник Миная: Мы надежно сыграли в обороне

Защитник "Миная" Юрий Кравчук подвел итоги ничейного матча с "Рухом" (0:0) в 28-м туре УПЛ.

"Каждая игра трудная. Слава Богу удалось одержать победу в матче против "Черноморца" в прошлом туре. Мы надежно сыграли в обороне, не позволили сопернику создать серьезные моменты у своих ворот. И должны были реализовывать свои шансы.

Сражаемся друг за друга и поддерживаем. Сегодня ничья - будем играть на победу в следующих играх", - приводит слова Кравчука официальный сайт клуба.