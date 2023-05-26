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Греческий клуб заинтересовался лидером Днепра-1

Премьер-лига
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Греки хотели подписать хавбека еще осенью

Греческий клуб заинтересовался лидером Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок попал в сферу интересов греческого "Панатинаикоса", утверждает newspao.gr.

По данным источника, клубу предлагали подписать 26-летнего футболиста еще осенью прошлого года, когда греки находились в поиске хавбека. Тогда украинца якобы можно было приобрести за 1,8 миллиона евро. Однако сейчас трансферная стоимость игрока составляет уже 3 миллиона.

Отмечается, что "Панатинаикосу" будет сложно оформить трансфер Пихаленка. Еще сложнее ситуация станет в случае финиша "Днепра-1" в топ-2 УПЛ и квалификации в Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Пихаленок отыграл 38 матчей за днепрян во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 14 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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В статье: Панатинаикос (Афины) Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
newspao.gr

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