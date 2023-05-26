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Греческий клуб заинтересовался лидером Днепра-1
Греки хотели подписать хавбека еще осенью
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Александр Пихаленок попал в сферу интересов греческого "Панатинаикоса", утверждает newspao.gr.
По данным источника, клубу предлагали подписать 26-летнего футболиста еще осенью прошлого года, когда греки находились в поиске хавбека. Тогда украинца якобы можно было приобрести за 1,8 миллиона евро. Однако сейчас трансферная стоимость игрока составляет уже 3 миллиона.
Отмечается, что "Панатинаикосу" будет сложно оформить трансфер Пихаленка. Еще сложнее ситуация станет в случае финиша "Днепра-1" в топ-2 УПЛ и квалификации в Лигу чемпионов.
В текущем сезоне Пихаленок отыграл 38 матчей за днепрян во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 14 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.
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