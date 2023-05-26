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Кривбасс - Металлист: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
25 мая в рамках 28-го тура УПЛ 2022/23 харьковский "Металлист" на выезде уступил криворожскому "Кривбассу" 0:2 и свел свои шансы на спасение до минимума.
После этого поединка мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за один из этих коллективов.
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