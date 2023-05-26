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Днепр-1 и Довбик находятся на углубленной стадии переговоров по продлению контракта - СМИ
Футболист с уважением относится к команде
Фото: СК Дніпро-1
"Днепр-1" и нападающий команды Артем Довбик находятся на углубленной стадии переговоров по продлению контракта. Об этом сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
25-летний футболист с уважением относится к команде, и понимает что клуб должен заработать на его трансфере. Днепряне хотят подписать новый трудовой договор с игроком, чтобы отсеялись клубы, предлагающие сейчас за него 3-5 миллионов, а остались те, которые могут заплатить "нормальные деньги".
В текущем сезоне Довбик отыграл 37 матчей за "Днепр-1" во всех турнирах, забил 29 голов и сделал 8 ассистов. Контракт украинца заканчивается в конце 2023 года.
Ранее сообщалось, что в услугах форварда заинтересован "Марсель", "Галатасарай", "Ланс", "Ницца", "Ноттингем Форест", "Астон Вилла" и "Брайтон".
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