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Ворскла получила от Шахтера серьезную сумму за победу над Днепром-1 - Источник
Днепряне потеряли важнейшие очки
Фото: ФК Ворскла
"Ворскла" сумела обыграть "Днепр-1" (2:1) в 28-м туре УПЛ, поставив под большой вопрос днепрян на чемпионство.
Как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский, полтавский клуб получил финансовый бонус от "Шахтера" за триумф над днепровской командой. Футболисты "Ворсклы", которые принимали участие в этой игре, получили 1500 000 в валюте (приблизительно 10 000 на игрока).
К слову, после игры наставник "Днепра-1" Александр Кучер выразил недовольство касательно судейства. Он считает, что его команду засудили.
Напомним, что за два тура до окончания чемпионата, "Днепр-1" на 5 очков отстает от лидера таблицы – "Шахтера".
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