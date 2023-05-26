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Ворскла получила от Шахтера серьезную сумму за победу над Днепром-1 - Источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепряне потеряли важнейшие очки

Ворскла получила от Шахтера серьезную сумму за победу над Днепром-1 - Источник

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

"Ворскла" сумела обыграть "Днепр-1" (2:1) в 28-м туре УПЛ, поставив под большой вопрос днепрян на чемпионство.

Как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский, полтавский клуб получил финансовый бонус от "Шахтера" за триумф над днепровской командой. Футболисты "Ворсклы", которые принимали участие в этой игре, получили 1500 000 в валюте (приблизительно 10 000 на игрока).

К слову, после игры наставник "Днепра-1" Александр Кучер выразил недовольство касательно судейства. Он считает, что его команду засудили.

Напомним, что за два тура до окончания чемпионата, "Днепр-1" на 5 очков отстает от лидера таблицы – "Шахтера".

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) СК Днепр-1
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (6)
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Моуринью (Днепропетровск)
26.05.2023 в 13:08
А скільки міг отримати суддя?
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
26.05.2023 в 12:35
Уефа на это смотрит даже позитивно. Главное чтобы сумма была не за слив какой либо команды в матче ( тогда это договорняк). А оплатить бонус Ворскле за отбор отчек у Днипра это норм. Ничего не мешает Днепру платить конкурентам Шахтера.
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.05.2023 в 12:53
Что они и делают.
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0
0
Ariakiev01 (Київ)
26.05.2023 в 12:32
ЧУР тут не причем. Во всех чемпионатах разрешено мотивировать команду конкурента.
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
26.05.2023 в 12:14
Это чукр, детки.
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+1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.05.2023 в 11:58
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0
0

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