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Бескоровайный: Считаю, Соса может достичь многого в Кривбассе

Премьер-лига
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Легионер отличился дебютным голом за команду

Бескоровайный: Считаю, Соса может достичь многого в Кривбассе

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о победе в домашнем матче 28-го тура УПЛ над "Металлистом" (0:2).

- Очень рад, что мы победили и можем отпраздновать вместе с криворожанами День города. Поздравляем всех наших болельщиков с этим успехом и Днем города.

- Могли забивать и больше, но реализация пока еще оставляет желать лучшего.

- Знаете, мы каждый день над этим работаем. Будем добросовестно работать и в дальнейшем, чтобы улучшить эту статистику. Желаю нашим нападающим, чтобы они реализовывали как можно больше своих моментов.

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- Как взаимодействие с новичками? Как влился в коллектив в частности Соса?

- Приняли очень хорошо, но им надо еще немного времени для адаптации. В первую очередь, хочу поздравить Сосу с дебютным голом. Голом, который помог "Кривбассу" получить три очка. Считаю, что Даниэль может достичь многого в нашей команде.

- Матч мог сегодня и не состояться, но поле выдержало ливень...

- Да, хочу поблагодарить работников стадиона и клуба, которые сделали все, чтобы мы все-таки сыграли сегодня, - рассказал Бескоровайный.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Даниил Бескоровайный Металлист (Харьков)
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Источник:
fckryvbas.com

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