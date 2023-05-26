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Бескоровайный: Считаю, Соса может достичь многого в Кривбассе
Легионер отличился дебютным голом за команду
Фото: fckryvbas.com
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный рассказал о победе в домашнем матче 28-го тура УПЛ над "Металлистом" (0:2).
- Очень рад, что мы победили и можем отпраздновать вместе с криворожанами День города. Поздравляем всех наших болельщиков с этим успехом и Днем города.
- Могли забивать и больше, но реализация пока еще оставляет желать лучшего.
- Знаете, мы каждый день над этим работаем. Будем добросовестно работать и в дальнейшем, чтобы улучшить эту статистику. Желаю нашим нападающим, чтобы они реализовывали как можно больше своих моментов.
- Как взаимодействие с новичками? Как влился в коллектив в частности Соса?
- Приняли очень хорошо, но им надо еще немного времени для адаптации. В первую очередь, хочу поздравить Сосу с дебютным голом. Голом, который помог "Кривбассу" получить три очка. Считаю, что Даниэль может достичь многого в нашей команде.
- Матч мог сегодня и не состояться, но поле выдержало ливень...
- Да, хочу поблагодарить работников стадиона и клуба, которые сделали все, чтобы мы все-таки сыграли сегодня, - рассказал Бескоровайный.
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