Три соперника, риск остаться без группы. Какой путь в квалификации еврокубков ожидает вице-чемпиона УПЛ

Есть немного разница между тем путем, который придется пройти "Шахтеру" или "Днепру-1"/"Зари" в квалификации еврокубков 2023/24 с позиции вице-чемпиона УПЛ. "Шахтеру" хватит рейтинга для посева на всех стадиях отбора, где предусмотрено разделение на сеяных и не сеяных именно по клубному рейтингу. Его список потенциальных соперников будет отличаться от списка потенциальных соперников "Днепра-1"/"Зари". "Днепру-1"/"Заре" посев гарантирован только на первом этапе отбора, а дальше – отсутствие посева (или зависимость этого посева от рейтинга пара). То есть потенциальные соперники в основном – из списка более рейтинговых команд/стран.

Поскольку за два тура до конца чемпионата "Шахтер" опережает второе место на пять очков, моделируем ситуацию, что вторым будет "Днепр-1"/"Заря". И вот какой путь ожидает команду.

Лига чемпионов (Украину интересует путь представителей лиг)

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов (Q2ЛЧ)

Старт начнется со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов – там посев гарантированный. Посев означает, что не придется сыграть с представителем Бельгии. Соперника выберут среди вице-чемпионов Греции и Швейцарии:

"Панатинайкос" (Греция);

"Серветт"/"Лугано" (Швейцария).

Победа в этом раунде гарантирует украинской команде участие в групповом турнире Лиги Европы. По пути в группу Лиги чемпионов придется пройти еще двух соперников.

Третий квалификационный раунд Лиги чемпионов (Q3ЛЧ)

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов посева у "Днепра-1"/"Зари" не будет – сыграть придется с одним из четырех высокорейтинговых соперников:

"Рейнджерс" (Шотландия);

"Брага" (Португалия);

ПСВ/"Аякс" (Нидерланды);

"Марсель" (Франция).

Есть еще небольшая возможность, что "Марсель" попадет в группу ЛЧ напрямую со второго места Лиги 1, а в квалификацию ЛЧ отправится "Ланс". "Лансу" рейтинга для посева не хватит, поэтому он не может являться потенциальным соперником для представителя Украины. Тогда в список сеяных в компанию к "Рейнджерс", "Браге" и ПСВ/"Аяксу" зайдет представитель Бельгии ("Антверпен", "Генк" или "Юнион Сент-Жилуаз"). Однако такое перемещение маловероятно, ведь "Марселю" за два тура до конца чемпионата Франции нужно отыграть отставание от "Ланса" в пять очков.

Также на сегодняшний день еще существует теоретическая вероятность, что третья команда Франции стартует сразу с группового раунда Лиги чемпионов. Но для этого нужно, чтобы "Рома" выиграла Лигу Европы и в то же время финишировала в топ-4 Серии А, от которого отстает на четыре очка за два тура до конца.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов (Q4ЛЧ)

В раунде плей-офф Лиги чемпионов новые команды не прибавляются. То есть он сформируется из четырех победителей Q3ЛЧ. Возможен, однако, вариант, при котором вице-чемпион Украины в Q4ЛЧ (если пройдет два предыдущих этапа отбора) попадет на команду, которая в Q3ЛЧ была вне посева – "Штурм" (Австрия), "Бачка-Топола"/"Чукарички" (Сербия) или "Антверпен/"Генк"/"Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия). Для этого нужно, чтобы не сеянец выбил сеянца в Q3ЛЧ. Суть в том, что жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов будет происходить до начала матчей Q3ЛЧ, поэтому в списке будут фигурировать пары команд, а не команды.

К примеру. "Днепр-1"/ПСВ - "Брага"/"Бачка-Топола". В случае побед "Днепра-1" и "Бачки-Тополы" в матчах Q3ЛЧ в раунде плей-офф сыграют между собой две команды, которые были вне посева в третьем квалификационном раунде – "Днепр-1" и "Бачка-Топола".

Поражение вице-чемпиона Украины в третьем квалификационном раунде или раунде плей-офф ЛЧ – переход в группу Лиги Европы.

Лига Европы

Третий квалификационный раунд (Q3ЛЕ)

Переход в третий квалификационный раунд Лиги Европы возможен только при поражении во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов. В квалификации Лиги Европы не имеет значения клубный рейтинг – сетка формируется по рейтингу стран в Таблице коэффициентов. Если вице-чемпион УПЛ переместится сюда с Q2ЛЧ, то гарантированно будет вне посева. Потенциальные соперники:

"Славия" (Чехия);

"Олимпиакос" (Греция)/"Бранн" (Норвегия).

Если текущую Лигу Европы выиграет "Севилья", тогда в списке потенциальных соперников будет "Славия" и "Олимпиакос" (также это будет, если выиграет "Рома" и финиширует вне зоны Лиги Европы в своем чемпионате). Если текущую Лигу Европы выиграет "Рома", финишировав в Серии А на 5-6 месте – "Славия" и "Бранн".

Жеребьевка третьего квалификационного раунда ЛЕ будет проходить до начала матчей второго квалификационного раунда ЛЧ. Если вице-чемпион УПЛ в Q2ЛЧ попадет на "Панатинайкос", а представитель Греции будет фигурировать в списке участников Q3ЛЕ (это если текущую Лигу Европы выиграет "Севилья), то в Q3ЛЕ "Днепр-1"/"Заря" точно сыграет со "Славией". И наоборот: если в Q2ЛЧ соперником будет "Серветт"/"Лугано", то в Q3ЛЕ – "Олимпиакос".

Самый благоприятный вариант для Украины – чтобы "Олимпиакос" в Q3ЛЕ заменил "Бранн". Это произойдет при условии победы "Ромы" в финале ЛЕ и ее финиша на 5-6 местах Серии А.

Раунд плей-офф Лиги Европы (Q4ЛЕ)

Победа в Q3ЛЕ гарантирует вице-чемпиону УПЛ участие в группе Лиги конференций, а по пути в группу Лиги Европы останется пройти еще одного соперника – с первого приоритета.

По состоянию на данный момент это:

ЛАСК (Австрия);

"Генк" (Бельгия);

"Чукарички" (Сербия);

"Лугано" (Швейцария);

третья команда УПЛ.

Важно. По правилам УЕФА команды из одной страны могут сыграть в раунде плей-офф Лиги Европы. То есть, теоретически возможно противостояние "Днепр-1" - "Заря", победитель которого попадет в группу Лиги Европы, а неудачник - в группу Лиги конференций.

Лига конференций

Раунд плей-офф (Q4ЛК)

Сюда вице-чемпион Украины попадет, если поочередно проиграет в Q2ЛЧ и Q3ЛЕ. Посев зависит от того, какому сопернику проиграет "Днепр-1"/"Заря" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Если "Славии" или "Олимпиакосу" – тогда в Q4ЛК придется сыграть с несеянной (менее рейтинговой командой). Если "Бранну" – тогда с сеяной.

Список потенциальных соперников еще формируется. Если придется играть с сеяным соперником, тогда это команды типа "Виктории" Плзень, "Гента", "Брюгге", "Партизана", ПАОКа, а также представителей Англии, Италии, Франции.

Если придется играть с не сеяным соперником, тогда это команды типа АПОЭЛа, "Юргордена", "Хапоэля" (Беер-Шевы), "Легии", "Русенборга", "Спартака" (Трнавы).

Поражение в этом раунде оставит вице-чемпиона УПЛ без группового раунда еврокубков.