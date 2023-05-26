Черепашьи бега, или А как дышали… Акценты зрителя на играх 28-го тура УПЛ

Тур откровенно разочаровал. Вверху как-то разом почти исчерпалась чемпионская интрига, столь дразнившая нас в последнее время. Конкуренты лидера отстали от него банальнейшим образом. Внизу же почти все аккуратно отползли от второго неудачника сезона. Эдакий флэш-моб под девизом: лучше синица в руке, чем утка под кроватью.

Заря – Шахтер 0:3

Днепр-1 – Ворскла 1:2

Колос – Динамо 0:3

Верес – Александрия 2:2

Кривбасс – Металлист 2:0

Львов – Черноморец 0:1

Ингулец – Металлист 1925 0:0

Минай – Рух 0:0

Зрелищность. На мой вкус, веселее всех смотрелся матч в Ровно. После него назову центральную игру тура, которой несколько уступил поединок "Днепра-1" с "Ворсклой". Также сдала зрительский зачет встреча в Ковалевке. Ну и, как по мне, в Кривом Роге тоже скучать не приходилось. Как ни крути, а большинство матчей были похожи на футбол.

Зато в оставшихся, глядя на поле, сводило скулы. В Минае перестали играть для зрителя уже вскоре после перерыва. Во Львове во втором тайме обе команды общими усилиями сподобились на один более-менее реальный голевой момент. И, наконец, "Ингулец" соизволил проснуться лишь в последние десять минут, когда соперник уже с полчаса как пребывал в меньшинстве.

Интрига. Не мудрено, что раньше всех отстрелялся "Черноморец", чей соперник уже мысленно на другом свете: гол Салюка решил все вопросы еще в середине первого тайма – пара-тройка вялых полумоментов у "Львова" после этого не в счет.

"Зарю" окончательно подкосило удаление Снурницына на 49-й минуте. Минутой позже Лях еще мог вырвать победу для "Руха". У "Днепра-1" последний, а по-хорошему и единственный шанс отыграться имел промахнувшийся на 60-й минуте Пасич. Восемь минут спустя Андриевский, удвоив счет, сделал неизбежной победу "Динамо".

Подобным же образом гол Капича на 71-й минуте упокоил "Металлист" во встрече с "Кривбассом": отыграть два мяча здесь было явно не под силу. Ковалец мог принести победу "Александрии" над "Вересом" на 83-й, но ему помешал подстраховавший своего вратаря Вовченко.

Максимально долго протянула интрига в колоритном Петрово, где "Металлист 1925" спас от поражения отчаянный сэйв Мозиля, переведшего мяч в перекладину после удара Ковалева на 87-й минуте. Прямо скажем, с этим делом у нас нередко бывало и получше.

Логика. Полностью закономерным я бы назвал счет во Львове, где "Черноморец" точно заслужил свою минимальную победу. "Верес" с "Александрией" таки-"наиграли" на ничью, несмотря на очевидное преимущество хозяев поля в полумоментах.

Превосходство "Шахтера", "Динамо" и "Кривбасса" над соперниками вполне могло быть выражено в более скромных цифрах. Да-да, и "Кривбасса" тоже – если мы говорим о соотношении реально голевых моментов, а не считаем все подряд. А вот "Ингулец" все-таки был поближе к победе, нежели "Металлист 1925".

Пожалуй, нелогичен исход игры в Минае, где хозяева, считаю, были достойны победы, хоть превзошли "Рух" ненамного, да и то лишь до перерыва. Ну и "Днепр-1" по логике опасных моментов всенепременно не должен был проигрывать.

Как видим, бабушка Логика на сей раз надвое сказала.

Судейство. О вызвавших резонанс решениях рефери Козыка, в соавторстве с видеоассистентом Арановским, в поединке "Днепра-1" с "Ворсклой".

11-я минута: пенальти в ворота хозяев поля за фол Адамюка на Пердуте и 1:1. Комментирует коллега Юстас: "Вполне в духе современных веяний: недостаточно сыграть в мяч, надо не зацепить соперника. Фол сейчас фиксируется и до и после игры в мяч, если он есть".

30-я минута: не назначенный пенальти в ворота гостей за игру рукой Бацулы, при 1:1. "По мне, пенальти. Рука в неестественном положении". От себя добавлю, что Юстас здесь руководствуется все теми же новыми веяниями: нынче рулит положение руки, а понятие "неожиданный мяч", увы, постепенно уходит в прошлое.

"Заря" - "Шахтер". 49-я минута: удаление Снурницына в составе хозяев, при 0:1. Юстас: "Тут даже говорить не о чем".

"Ингулец" - "Металлист 1925". 56-я минута: удаление Жичикова за второе предупреждение в составе гостей. "В динамике без вопросов. После повторов – вопросы есть, но основания для желтой карточки все равно остаются".

Таким образом, единственный возможный судейский ляпсус зафиксирован нами в пользу "Ворсклы". Соответственно, пострадавшей стороной является "Днепр-1". И да, с учетом того, что команда Кучера борется за чемпионство, это ей стоило очень дорого.

Везение. Это был звездный час Фортуны, которая оставила свой отчетливый след сразу в половине поединков тура.

В Ровно на 10-й минуте "Александрия" не открыла бы счет без рикошета от защитника Курко, столь удачно подвернувшегося под мяч после удара Ковальца. "Вересу" по-прежнему не прет…

В Ковалевке на 17-й минуте, при 0:1, Болбат пробивает в стойку ворот "Динамо". Будь он точнее, как знать – "Колос" отнюдь не выглядел мальчиком для битья в этой встрече.

В Петрово на 15-й минуте после удара-навеса Козыренко мяч парашютом опускается на перекладину ворот "Металлиста 1925". А на 87-й, как уже упоминалось, та же перекладина помогла Мозилю и его команде избежать поражения от "Ингульца".

На мой взгляд, круче всех повезло "Руху". Его дважды пронесло мимо пропущенного гола еще в первом тайме. На 29-й минуте из борьбы Петько с Сапугой мяч отлетает прямиком в перекладину, а уже перед самым перерывом в нее же пробивает Твердохлиб.

Оба последних матча, как известно, завершились без голов. Воистину, это был бенефис госпожи Удачи в сезоне.

Личности. Мой фаворит тура – Ковалец, принявший участие почти во всех заслуживающих внимания атакующих действиях "Александрии", включая оба гола.

Вторым назову Зубкова из "Шахтера", уступившего ему в процентном отношении, но засветившегося в ярчайших эпизодах не реже. Третий, при всем при том, днепрянин Пихаленок – одна из главных личностей всего сезона УПЛ.

В плане эффективности действий выделил бы Пердуту ("Ворскла") и Пэрриса ("Динамо").

Вратари радовали крутыми сэйвами не так часто, как хотелось бы. Но и на этом безрыбье нашлись те, кого стоит упомянуть. Мне запомнился, прежде всего, криворожанин Клищук, а также Мозиль из "Металлиста 1925".

Симпатии. Хотите, верьте – хотите, нет, но меня вновь больше всего впечатлил "Верес". И далеко не только характером. Уже не помню, писал ли об этом, но команда Вирта этой весной играет сердцем – для зрителя. А значит и для меня.

Уже после нее, как и полагается лидерам, больше футбола продемонстрировали "Шахтер" и "Днепр-1". В таком порядке.

Хорош был "Кривбасс". Отметил бы также "Динамо" и "Александрию".

Хуже всех в атаке показал себя "Металлист 1925", чей единственный полумомент случился еще до перерыва. Безнадежно слаб был Тот-Кого-Уже-Проводили. В тройку зрительских антипатий тура включил бы "Рух": по одному моменту в начале каждого из таймов – хошь как хошь, а маловато будет.

Таблица. Итак, "Шахтер" умчался вперед, скорее всего предоставив "Днепру-1" и "Заре" возможность разыграть "серебро" и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. Похоже, сдулись претенденты – затаились под супружеской кроватью и не дышат. А как дышали, как дышали…

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 28 21 6 1 65-19 +46 69 2 СК Днепр-1 28 20 4 4 60-24 +36 64 3 Заря 28 19 4 5 59-31 +28 61 4 Динамо 28 17 5 6 47-24 +23 56 5 ФК Александрия 28 10 13 5 42-37 +5 43 6 Ворскла 28 11 6 11 34-36 -2 39 7 Кривбасс 28 11 5 12 24-29 -5 38 8 Колос 28 9 6 13 22-34 -12 33 9 Черноморец 28 8 8 12 31-37 -6 32 10 Металлист 1925 28 6 13 9 22-39 -17 31 11 ФК Минай 28 7 9 12 20-29 -9 30 12 Ингулец 28 7 7 14 20-33 -13 28 13 Рух 28 6 10 12 28-36 -8 28 14 Верес 28 7 7 14 34-42 -8 28 15 Металлист 28 5 7 16 26-53 -27 22 16 ФК Львов 28 3 4 21 18-49 -31 13

"Ворскла" с "Кривбассом" приблизились к "Александрии", но в то, что кто-то из них сможет отобрать у нее последний билет в Европу, верится с трудом. Как и в то, что они смогут там проявить себя достойнее, если честно. Такое, шило на мыло.

"Черноморец", благодаря льготному календарю в этом туре, несколько отдалился от зоны риска.

Следующие за ним пятеро "смелых" дружно сделали робкий шажок вверх, фактически уже утопив "Металлист". И вот, глядя на поле, не скажешь, что они прямо специально шагают в ногу. Но удовольствие от созерцания этих черепашьих бегов так себе. Потому что, за исключением того же "Вереса", они отказывают зрителю в щедром футболе.

Мне будет жаль, если Ровно вылетит в итоге. Не глядя поменял бы его в "переходной" зоне на любого из четырех конкурентов. С ним нынче весело.

Анонсы. В центральном матче тура обязательно буду за "Днепр-1" - надежда на интригу до конца умирает последней. "Шахтер" действительно на сегодня выглядит солиднее, но всегда хочется приятных неожиданностей. Дисквалификация Сватка? Мы не знаем, что именно он сказал арбитру, и на этом точка. Бывают слова, которые нельзя прощать. Все прочее из области догадок.

Игра "Александрии" с "Зарей" интересует как в свете борьбы за второе место, так и с точки зрения вышеупомянутой последней путевки. Понятно, что тут я буду за команду ван Леувена: ее успех позволит не отпустить "Днепр-1" и даст шанс преследователям команды Ротаня.

В тройку самых ожидаемых включу поединок "Черноморца" с "Рухом" - одесситы все еще ничего себе не гарантировали, а значит, он является "лобовым".

Между прочим, пока не могу вам обещать традиционно стопроцентный обзор предпоследнего тура. Дело в том, что в понедельник в одно время будут проходить сразу шесть матчей, четыре из которых должна транслировать "Сетанта". Как она с этим управится, особенно в свете вероятного прощания с УПЛ – для меня таки вопрос.

Но доживем – увидим…