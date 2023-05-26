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Еще один легионер Днепра-1 хочет покинуть клуб
Футболист пытается разорвать контракт
Фото: СК Дніпро-1
Защитник "Днепра-1" Янис Амаш больше не вернется в команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, алжирец уже сообщил об этом руководству клуба. Юристы или агенты 23-летнего футболиста будут объяснять это форс-мажорными обстоятельствами, в том числе войной.
Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения. С ним был подписан контракт до лета 2026 года. В первой половине сезона-2022/23 защитник забил 3 мяча и 5 передач в 19 матчах. Последний раз Янис сыграл за днепрян 12 марта против "Динамо" (0:1).
Ранее сообщалось, что полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко хочет вернуться в "Индепендьенте".
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