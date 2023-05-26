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Еще один легионер Днепра-1 хочет покинуть клуб

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист пытается разорвать контракт

Еще один легионер Днепра-1 хочет покинуть клуб

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Янис Амаш больше не вернется в команду. Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, алжирец уже сообщил об этом руководству клуба. Юристы или агенты 23-летнего футболиста будут объяснять это форс-мажорными обстоятельствами, в том числе войной.

Амаш стал игроком "Днепра-1" уже после полномасштабного российского вторжения. С ним был подписан контракт до лета 2026 года. В первой половине сезона-2022/23 защитник забил 3 мяча и 5 передач в 19 матчах. Последний раз Янис сыграл за днепрян 12 марта против "Динамо" (0:1).

Ранее сообщалось, что полузащитник "Днепра-1" Доминго Бланко хочет вернуться в "Индепендьенте".

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В статье: СК Днепр-1 Янис Амаш
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (2)
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
26.05.2023 в 15:57
Не очень новость.
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Cassid (Kiev)
26.05.2023 в 15:39
ФИФА специально для таких умников сделала приписку, что те, кто добровольно играл после 24.02 - согласны с риском и их циркуляр не касается.
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