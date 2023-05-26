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Не в Киеве. Стало известно, где Динамо примет Верес

Премьер-лига
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Игра 29-го тура состоится в понедельник

Не в Киеве. Стало известно, где Динамо примет Верес

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Матч 29-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес" состоится в Ровно на стадионе "Авангард". Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Номинальным хозяином поединка является киевский клуб. Встреча пройдет в понедельник, 29 мая и начнётся в 15:00.

Отметим, что в первом круге "Верес" провел свой домашний матч с "бело-синими" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Игра завершилась тогда победой киевлян со счетом 1:0.

"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" идет на 14-й позиции.

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В статье: Динамо (Киев) Верес (Ровно)
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Источник:
УПЛ

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