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Не в Киеве. Стало известно, где Динамо примет Верес
Игра 29-го тура состоится в понедельник
Фото: ФК Динамо Київ
Матч 29-го тура УПЛ "Динамо" - "Верес" состоится в Ровно на стадионе "Авангард". Об этом сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.
Номинальным хозяином поединка является киевский клуб. Встреча пройдет в понедельник, 29 мая и начнётся в 15:00.
Отметим, что в первом круге "Верес" провел свой домашний матч с "бело-синими" в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Игра завершилась тогда победой киевлян со счетом 1:0.
"Динамо" занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" идет на 14-й позиции.
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